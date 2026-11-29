El conservador Partido Popular (PP) lidera este domingo las elecciones legislativas anticipadas en España y sumaría mayoría absoluta con la extrema derecha de Vox, según resultados parciales que apuntan al fin de ocho años de gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Con más del 70% de los votos escrutados, el PP de Alberto Núñez Feijóo obtenía 134 diputados y Vox 50, diecisiete más que en 2023. Juntos sumarían 184 escaños, ocho por encima de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

El partido socialista de Sánchez quedaría en segundo lugar con 117 diputados, cuatro menos que en la última cita electoral.

La jornada estuvo marcada por una participación histórica: casi ocho de cada diez electores acudieron a las urnas, la cifra más alta en cuatro décadas y once puntos por encima de la registrada en las elecciones generales de 2023.

"La gente se ha animado a votar por toda la desgracia que ha pasado a nivel nacional: los accidentes de tren, la corrupción, la mala gestión de este Gobierno", afirmó Juan Carlos, un funcionario de 47 años, frente a la sede del Partido Popular (PP), cerca de la plaza de Colón de Madrid.

Allí, un centenar de simpatizantes celebraba los primeros resultados electorales entre gritos y aplausos, en un ambiente festivo, constató un periodista de la AFP.

Esta movilización sin precedentes añadió incertidumbre a unos comicios marcados por una profunda polarización entre dos bloques completamente enfrentados y la posibilidad de que la extrema derecha llegue al Gobierno por primera vez en medio siglo.

Este eventual cambio de gobierno reforzaría el avance de la derecha y la extrema derecha en Europa, donde Sánchez se había erigido en una de las voces más visibles de la izquierda, especialmente por su defensa de la causa palestina y sus enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Después de votar en Madrid, Sánchez había llamado a los españoles a "votar en masa" para enviar "un mensaje claro sobre cuál va a ser la orientación" del nuevo Ejecutivo.

"Es muy importante no solo para España, sino también para Europa", afirmó el dirigente socialista.

- Sánchez desgastado -

La mayoría de los sondeos auguraban una victoria del PP, aunque necesitaría el apoyo de Vox para gobernar.

Feijóo, de 65 años, muy crítico con los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno, pidió a los españoles que "voten con memoria".

Sánchez, de 54 años, llegó muy desgastado a esta elección tras más de ocho años en el poder.

Acostumbrado a las remontadas políticas, adelantó los comicios ante las crecientes dificultades para sacar adelante sus reformas en un Parlamento fragmentado y donde no tenía mayoría.

La crisis del acceso a la vivienda ha empañado el buen desempeño de una economía que crece por encima de la media europea.

A ello se suman las investigaciones judiciales que afectan a antiguos colaboradores y familiares del presidente, así como dos graves accidentes ferroviarios que pusieron su gestión bajo la lupa.

La llegada masiva de personas desde Marruecos al enclave norafricano de Ceuta en julio y el reciente repunte de las llegadas a Canarias han situado además la migración en el centro del debate electoral.

- La extrema derecha, ¿a las puertas del poder? -

Tras quedarse a las puertas del poder en 2023, Feijóo ve ahora más cerca su llegada al Palacio de la Moncloa gracias al ascenso de Vox, con el que el PP ya gobierna en varias regiones de España.

"Espero que los españoles puedan votar sin miedo", dijo este domingo el líder de Vox, Santiago Abascal.

Más de medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, la posibilidad de que la extrema derecha acceda al Ejecutivo español supondría un punto de inflexión en el país.

En un país donde uno de cada cinco habitantes nació en el extranjero, Vox ha vinculado la migración a la inseguridad, la crisis de la vivienda y la presión sobre los servicios públicos.

El partido aboga por un plan de "remigración" para expulsar a los extranjeros en situación irregular y aquellos que, a su juicio, no contribuyen a la economía española.

Miles de extranjeros siguen pendientes de la resolución de sus solicitudes de regularización en un proceso extraordinario impulsado por el Gobierno de Sánchez, que defiende la aportación de la migración a la economía.