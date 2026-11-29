Este fin de semana, México sufrió la primera tormenta invernal de la temporada, con temperaturas congelantes y lluvias imparables en gran parte del país. En una nueva actualización, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de acuerdo con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), detalla su debilitamiento, pero advierte por la entrada de dos frentes fríos.

El clima en México tendrá nuevos cambios durante los próximos días. Aunque la primera tormenta invernal de la temporada comienza a debilitarse, dos nuevos frentes fríos ingresarán al país y provocarán fuertes vientos, lluvias y bajas temperaturas en distintas regiones durante esta semana.

La CNPC informó que la primera tormenta invernal evolucionará a una vaguada. Sin embargo, el frío continuará debido a la llegada de nuevos sistemas frontales, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos.

“(...) La primera tormenta invernal comienza a debilitarse hacia una vaguada, favoreciendo una gradual mejoría en las condiciones del tiempo, mientras el nuevo frente frío número 9 ingresa por el norte y noreste del territorio nacional”, apunta Protección Civil en un comunicado.

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El frente frío número 9 ingresará este domingo por el norte de México y provocará un evento de Norte, con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Durante la noche, sus efectos alcanzarán el istmo y golfo de Tehuantepec.

Para el lunes, se espera la llegada del frente frío número 10 por el noroeste del país. El SMN pronostica fuertes rachas de viento y chubascos en Baja California, condiciones que podrían complicar las actividades al aire libre.

Las bajas temperaturas también se harán presentes en zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca , donde se esperan mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius. En zonas altas del Estado de México, Veracruz y Puebla se espera la caída de nieve o aguanieve en las siguientes horas.

Por su parte, en el sureste, el pronóstico contempla lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo, además de precipitaciones fuertes en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche. Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y afectaciones en caminos.

Ante las fuertes rachas de viento, Protección Civil recomienda asegurar láminas, tinacos, macetas y objetos sueltos que puedan desprenderse con las corrientes fuertes. Para protegerse del frío, aconseja utilizar varias capas de ropa, cubrir nariz y boca, mantenerse hidratado y consumir frutas ricas en vitamina C.

Asimismo, se recomienda conducir con las luces encendidas, disminuir la velocidad y guardar la distancia entre vehículos por las condiciones de neblina y lluvias que se esperan.

“Se reitera el llamado a la población a estar informada a través de fuentes oficiales, observar con atención cualquier cambio en su entorno para actuar con oportunidad ante posibles riesgos y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades locales de protección civil. La prevención y el autocuidado son las herramientas más eficaces para proteger la vida”, resalta Protección Civil.