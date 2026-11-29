La inteligencia artificial está abriendo una nueva y peligrosa etapa para la ciberseguridad. A medida que los ataques digitales se vuelven más sofisticados, proteger las cuentas bancarias, documentos personales y contraseñas ya no es una precaución opcional.

Nicole Perlroth, exreportera especializada en ciberseguridad del The New York Times, acaba de lanzar una advertencia: cualquier persona debe prepararse para un escenario en el que una filtración de datos puede convertirse en una amenaza para toda su vida digital, pero en especial un peligro para su patrimonio resguardado en bancos.

En un podcast de opinión del medio estadounidense emitió recomendaciones y advertencias sobre el futuro que depara el uso no controlado de la inteligencia artificial y del peligro que corren los datos personales y financieros de la gente a manos de delincuentes que hacen mal uso de la IA.

Su primera recomendación parece sacada de otra época, pero podría ser crucial: imprimir de vez en cuando los estados de cuenta bancarios y conservar copias del pasaporte, la licencia de conducir y otros documentos esenciales. La idea es tener respaldos físicos disponibles en caso de que un ataque informático, una interrupción de servicios o el bloqueo de una cuenta impidan acceder a información importante en línea.

“Bueno, la lista rápida es esta: imprime tus extractos bancarios de vez en cuando. Ten copias de tu pasaporte y de tu licencia de conducir, documentos esenciales. Guárdalas en un lugar al que puedas acceder rápidamente”, señaló la experta.

Otro de sus consejos es evitar a toda costa reutilizar contraseñas. Perlroth advierte que utilizar la misma clave para el correo electrónico, las redes sociales y las cuentas financieras puede provocar un efecto dominó: si los datos de un servicio quedan expuestos, los delincuentes podrían intentar entrar en todos los demás.

La experta plantea la opción de usar gestores de contraseñas ya que pueden ser una herramienta útil porque permiten almacenar claves diferentes sin tener que memorizarlas todas.

Sin embargo, la periodista reconoce que mantiene una postura especialmente cautelosa por haber cubierto durante años ataques y filtraciones relacionados con estos servicios. En su caso, prefiere crear un sistema propio para proteger accesos especialmente delicados, como el correo electrónico, las cuentas bancarias y las inversiones.

La autenticación multifactor también debe convertirse en una barrera indispensable. Este mecanismo solicita una segunda prueba de identidad, además de la contraseña, para impedir que alguien entre a una cuenta incluso si consigue robar la clave. Perlroth recomienda utilizar claves de acceso (passkeys), que pueden apoyarse en la huella digital o el reconocimiento facial, siempre que estén disponibles.

Durante su participación en el podcast, la experta también advirtió que no todos los métodos de verificación ofrecen el mismo nivel de protección. Los códigos enviados por SMS han sido vulnerados repetidamente mediante técnicas como el intercambio fraudulento de tarjetas SIM. Por ello, recomienda utilizar aplicaciones de autenticación en lugar de depender exclusivamente de mensajes de texto para confirmar la identidad.

El mensaje de Perlroth es alarmante, pero tan real en medio de una época tecnológica que vulnera a todo tipo de usuarios; en una era de ciberataques cada vez más complejos y con herramientas de inteligencia artificial que pueden facilitar la creación de amenazas digitales, nadie debería confiarse, resalta.

Las recientes advertencias de la reportera surgen días después de que varios servicios financieros, aéreos de seguridad nacional e incluso servicios básicos se cayeran en Estados Unidos y otras partes del mundo, dejando a la población vulnerable y sin saber cómo actuar y sin recibir el apoyo necesario de forma inmediata.