Kate Middleton protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su documental para la BBC, Sanar con la Princesa de Gales (Heal with the Princess of Wales), al escuchar los mensajes de voz que sus tres hijos le enviaron mientras escalaba el Scafell Pike, en Inglaterra.

La princesa no pudo contener la emoción cuando su hermano, James Middleton, reprodujo las palabras de George, Charlotte y Louis en la cima de la montaña. Sus voces le recordaron por qué necesitaba seguir adelante durante uno de los periodos más difíciles de su vida; su larga lucha contra el cáncer.

La escena ocurrió durante el desafío de las Tres Cumbres, una iniciativa que Kate realizó para recaudar fondos para el Hospital Royal Marsden, donde recibió tratamiento después de su diagnóstico de cáncer.

Acompañada por James, la futura reina de Reino Unido llegó a la cima del Scafell Pike, la segunda montaña de la travesía, y escuchó los audios que su esposo, el príncipe William, le había enviado. El primero fue el del pequeño Louis, quien le expresó cuánto la quería y le aseguró que estaría con ella en todo momento.

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“Hola, mami. Te quiero mucho y espero que te vaya bien subiendo la montaña. Recuerda que siempre estoy contigo en tu corazón y te seguiré a todas partes”, dijo el pequeño príncipe.

Después llegó el mensaje de George, quien le dijo que toda la familia estaba pensando en ella y que se sentían orgullosos de su esfuerzo. El heredero al trono también le aseguró que la estaba siguiendo durante su recorrido y que la veía fuerte.

“Hola, mamá. Espero que estés bien. Todos estamos pensando en ti ahora mismo y te queremos mucho. Vas a hacer un gran trabajo”, señaló.

Charlotte cerró la serie de grabaciones con palabras de cariño y ánimo: le dijo que estaban muy orgullosos de ella y que la estaría apoyando durante el desafío. La princesa escuchó cada mensaje visiblemente conmovida: “Hola, mai. Te quiero muchísimo. estamos muy orgullosos de ti por tu caminata y tus retos. Te deseamos mucha suerte y te estaré animando”.

Al terminar, Kate se secó las lágrimas y reconoció el profundo significado que tenían las palabras de sus hijos, en especial durante su lucha contra el cáncer: “Me dieron la razón para salir del hospital. Me van a dar la razón para terminar este reto... y volver a casa. Esto es por los niños”, expresó.

El documental también ofrece una de las reflexiones más íntimas de la princesa sobre los últimos años. Kate describió el periodo posterior a su cirugía abdominal de enero de 2024 como el “momento más oscuro” de su vida y recordó que despertar de la operación fue una experiencia aterradora y desorientadora.

En dicho momento de vulnerabilidad, relató que una persona desconocida le tomó la mano y permaneció a su lado sin intentar decirle nada ni solucionar lo que estaba ocurriendo.

Para la princesa, aquel gesto de compañía cambió su manera de entender el apoyo emocional: “No me hablaban. No intentaban solucionar nada. Simplemente estaban allí”, recordó.

Asimismo, explicó que esa experiencia le hizo comprender la importancia de acompañar a alguien durante sus momentos más difíciles, incluso cuando no existen palabras capaces de aliviar el dolor.

La travesía de las Tres Cumbres, realizada en junio, representó mucho más que un reto físico para Kate. La princesa escaló las montañas más altas de Inglaterra, Escocia y Gales en un recorrido de 24 horas, acompañada por su hermano. En la última ascensión, al Snowdon, la esperaban William, sus tres hijos y sus padres.

Kate confirmó que se encontraba en remisión desde enero de 2025, aunque nunca ha revelado públicamente los detalles exactos de su diagnóstico, sí ha contado que recibió quimioterapia preventiva después de la operación.