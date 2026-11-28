La influencer Anastasia Karanikolaou deslumbró al compartir un video con sus seguidores ataviada en lencería de Victoria’s Secret.

En las imágenes, Anastasia luce un conjunto de lencería en color vino que resalta su figura y que presentó como una opción de regalo para la temporada navideña. La influencer completó el video con una propuesta más relajada: una pijama con estampado de caramelos.

Como era de esperarse, la publicación rápidamente acumuló decenas de comentarios y reacciones de sus seguidores. La creadora de contenido dejó a la vista su abdomen plano y su figura torneada, demostrando que perfectamente podría ser un ángel de la marca de la cual es embajadora.

Anastasia Karanikolaou es embajadora de Victoria’s Secret y este año acudió al Fashion Show para apoyar a su inseparable amiga Kylie Jenner, quien protagonizó uno de los momentos más memorables del desfile al aparecer sobre la pasarela luciendo el icónico Fantasy Bra.

Anastasia Karanikolaou es la mejor amiga de Kylie Jenner. La fundadora de Kylie Cosmetics la describió como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia Karanikolaou no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo. Ahora intenta retomar su vida.

Por ahora lo que más le funciona es mostrar fotos de su estilo de vida. La influencer actualmente es embajadora de Lounge Underwear, Fashion Nova, Savage x Fenty, Revolve y Skims, ésta última es la marca de ropa de Kim Kardashian.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.