Diciembre está iniciando y con ello la fecha límite para recibir el aguinaldo está cada vez más cerca: el patrón debe entregarlo a más tardar el 20 de diciembre de 2026 , de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

No importa si trabajas en una empresa pequeña o grande: la prestación es obligatoria y no puede condicionarse a las ganancias del negocio. Sigue leyendo para conocer más detalles del pago y qué hacer si no lo recibes a tiempo.

¿Cuánto te deben pagar de aguinaldo en 2026?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo es una prestación obligatoria en México: no depende de que la empresa quiera otorgarlo ni de que el trabajador haya cumplido un año completo. Quienes no laboraron durante todo 2026 también tienen derecho a recibir la parte proporcional.

La ley garantiza un mínimo de 15 días de salario diario si trabajaste durante todo el año. Para calcularlo, multiplica tu salario diario por 15. Generalmente el cálculo da como resultado una quincena completa.

Si sólo trabajaste una parte de 2026, debes calcular cuánto te corresponde de aguinaldo de la siguiente manera:

Divide tu salario mensual bruto entre 30 para obtener tu salario diario; cuenta tus días trabajados durante 2026 y aplica la siguiente operación: multiplica tu salario diario por 15 y divide el resultado entre 365; el resultado multiplícalo por los días trabajados.

Ojo con la forma de pago: el aguinaldo debe entregarse en únicamente dinero, no con despensas, mercancías ni vales que sustituyan el efectivo. Puede depositarse en una cuenta bancaria o pagarse mediante transferencia electrónica, según la LFT.

¿Qué pasa si no lo pagan a tiempo o completo?

En caso de que no te paguen tu aguinaldo en tiempo y forma, puedes solicitar orientación gratuita en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET). La dependencia señala que tienes un año, contado a partir del 20 de diciembre, para reclamar el pago pendiente o la diferencia que te corresponda.

Conviene conservar recibos de nómina, comprobantes de pago y cualquier documento que permita acreditar la relación laboral.