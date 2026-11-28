Washington DC se transforma durante la temporada decembrina en un escenario lleno de luces, mercados festivos, espectáculos y actividades para toda la familia.

Desde gigantescos laberintos iluminados hasta pistas de hielo rodeadas de arte y desfiles de embarcaciones decoradas, la capital de Estados Unidos ofrece experiencias únicas para quienes planean visitarla entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Si estás organizando unas vacaciones de invierno en la ciudad, encontrarás opciones para todos los gustos: eventos gratuitos, tradiciones internacionales, conciertos navideños, compras de temporada y atracciones que convierten a Washington DC en uno de los destinos más atractivos para celebrar la Navidad.

Enchant Christmas: el laberinto de luces más grande del mundo

Una de las experiencias más espectaculares de la temporada es Enchant Christmas, que convierte el estadio de los Washington Nationals en un impresionante mundo de luces del 20 de noviembre al 27 de diciembre. El recorrido incluye túneles iluminados, figuras gigantes y un enorme laberinto navideño donde los visitantes deben encontrar ocho cascanueces escondidos entre millones de luces.

La diversión no termina al salir del recorrido. Los asistentes también pueden disfrutar de una pista de hielo para continuar la experiencia festiva y admirar el ambiente navideño que envuelve al Nationals Park.

ZooLights: animales iluminados en el zoológico nacional

Otra tradición imperdible es ZooLights, en el Smithsonian’s National Zoo. Este recorrido nocturno permite observar figuras de animales creadas con luces brillantes mientras los visitantes pasean por el zoológico con bebidas calientes y disfrutan de música en vivo en fechas seleccionadas.

El evento estará disponible en noches específicas del 20 de noviembre al 3 de enero de 2027, convirtiéndose en una de las actividades favoritas para familias y parejas durante las fiestas.

Patinaje sobre hielo con algunas de las mejores vistas de la ciudad

Durante el invierno, la fuente del Sculpture Garden de la National Gallery of Art se transforma en una de las pistas de hielo más famosas de la ciudad. La temporada se extiende del 23 de noviembre al 7 de marzo de 2027, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Mientras patinas, podrás contemplar obras de artistas como Alexander Calder y Louise Bourgeois. Después del recorrido, una parada en el Pavilion Café para disfrutar de un chocolate caliente es el complemento perfecto para una tarde invernal.

Trenes en miniatura y jardines navideños gratuitos

En el U.S. Botanic Garden, la exhibición Season’s Greenings regresa del 26 de noviembre al 3 de enero. Los visitantes pueden admirar trenes en miniatura que recorren paisajes inspirados en lugares emblemáticos de Estados Unidos, incluyendo réplicas del Gran Cañón y del histórico hotel Old Faithful Inn de Yellowstone.

Uno de los aspectos más sorprendentes de esta muestra es que las maquetas están elaboradas con materiales naturales como cortezas, semillas y fibras vegetales. Además, la entrada es completamente gratuita.

Los mercados navideños más populares de Washington DC

Los mercados temporales son otra excelente opción para quienes buscan regalos originales o simplemente disfrutar del ambiente navideño.

Entre las mejores alternativas destacan:

DowntownDC Holiday Market

Ubicado en la calle F, reúne a cerca de 120 vendedores con productos artesanales, ilustraciones, alimentos y artículos de temporada. Estará disponible desde el 13 de noviembre hasta el 23 de diciembre.

DC Holiday Market

Instalado en Dupont Circle, ofrece joyería, cerámica, artículos vintage y regalos únicos desde el 12 de noviembre hasta el 23 de diciembre.

Christmas Markt

Inspirado en las tradicionales ferias alemanas, se celebrará del 3 al 6 de diciembre en los jardines de la Heurich House, con artesanías y gastronomía típica.

Mercado sueco de House of Sweden

Programado para el 5 de diciembre, incluye productos escandinavos, especialidades culinarias y la tradicional procesión de Santa Lucía frente al río Potomac.

Árboles de Navidad y decoraciones que no te puedes perder

Las luces navideñas también iluminan algunos de los espacios más emblemáticos de la capital estadounidense.

Uno de los puntos más visitados es el enorme árbol de casi 24 metros de altura instalado en CityCenterDC. Muy cerca, Frosted at Franklin Park presenta un recorrido gratuito entre enormes copos de nieve iluminados que permanecerá abierto hasta el 9 de enero.

Además, el tradicional National Christmas Tree será encendido el 3 de diciembre en The Ellipse, mientras que el 6 de diciembre tendrá lugar el National Menorah Lighting, una de las celebraciones de Janucá más importantes del país.

Conciertos, ballet y espectáculos navideños

La agenda cultural de diciembre está llena de propuestas especiales.

El 8 de diciembre, en The Anthem, los fanáticos de Mi pobre angelito podrán disfrutar de la película acompañada en vivo por la National Symphony Orchestra, que interpretará la famosa banda sonora compuesta por John Williams.

También destaca la temporada de El Cascanueces de The Washington Ballet, que se presentará del 28 de noviembre al 27 de diciembre con una producción ambientada en el Georgetown de 1882.

Por su parte, Step Afrika! llevará una versión rítmica de la historia al Arena Stage, mientras que el Gay Men’s Chorus of Washington, DC ofrecerá conciertos llenos de música, baile y espíritu festivo los días 5, 12 y 13 de diciembre.

Un desfile de barcos iluminados sobre el Potomac

El sábado 5 de diciembre, más de 60 embarcaciones decoradas con luces navegarán frente a los muelles de The Wharf durante el Holiday Boat Parade & Party.

El evento es gratuito y culmina con fuegos artificiales reflejados sobre el agua, uno de los espectáculos más fotogénicos de la temporada navideña en Washington DC.

Cierra la noche bajo auroras boreales artificiales

Para quienes buscan una experiencia diferente, Snowglow at Hi-Lawn regresa al rooftop de Union Market, del 20 de noviembre al 3 de enero. Este espacio recrea el ambiente de un hotel alpino de los años setenta e incorpora auroras boreales proyectadas en una gran cúpula climatizada.

Entre cocteles, pretzels calientes y vistas panorámicas de la ciudad, se convierte en una de las mejores opciones para concluir una jornada de actividades navideñas.

¿Vale la pena visitar Washington DC en Navidad?

Definitivamente sí. En pocas ciudades de Estados Unidos se pueden combinar en un mismo viaje mercados internacionales, eventos gratuitos, pistas de hielo, luces espectaculares, conciertos de talla mundial y celebraciones multiculturales.

Desde el enorme laberinto luminoso de Enchant Christmas hasta los mercados de Dupont Circle o el desfile de barcos de The Wharf, Washington DC ofrece una Navidad llena de experiencias memorables para viajeros de todas las edades.