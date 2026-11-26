El 2027 estará lleno de increíbles eventos astronómicos imperdibles como el eclipse solar del 2 de agosto, que oscurecerá el cielo durante el día. Este raro fenómeno será total y durará varios minutos. Sigue leyendo para conocer los detalles.

La NASA confirmó un evento astronómico único de ver el próximo 2 de agosto de 2027 , mismo que durará minutos históricos, por lo que será uno de los más largos del siglo. El eclipse en cuestión será del tipo total solar, donde la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre una parte del planeta.

Durante esos minutos, el cielo se oscurece como si fuera de noche y es posible observar la corona solar o aro de fuego, la capa más externa de la atmósfera del Sol, un espectáculo natural que sólo puede verse durante este tipo de fenómeno.

¿Cuánto durará el eclipse solar y a qué hora ocurrirá?

Se estima que la fase total del eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 dure aproximadamente 6 minutos y 23 segundos ; desde su inicio hasta el fin, el fenómeno durará cerca de 5 horas.

Esta duración lo coloca como el más largo sobre la Tierra del siglo XXI

¿En qué países se verá el eclipse solar total?

El camino a la totalidad se verá en regiones de España, África y Oriente Medio como:

Egipto

España

Estrecho de Gibraltar

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Sudán

El oeste de Arabia Saudita

Yemen

Somalia

¿El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 se verá en México?

Debido a que el camino a la totalidad del eclipse pasará por las regiones de Europa y África ya mencionadas, México y todo este lado del mundo no podrá apreciarse en vivo y en directo.

No obstante, desde México podrás disfrutarlo a través de las plataformas de la NASA, incluido su canal de YouTube, ya que lo transmitirá para todo el mundo. La Agencia Espacial Europea (ESA) también suele transmitir este tipo de eventos astronómicos en sus redes sociales oficiales.

¿A qué hora será el eclipse total de Sol del 2 de agosto de 2027?

El eclipse tendrá lugar en torno a las 10:50 de la mañana, hora peninsular de España. En México, ocurrirá en la madrugada, alcanzando su punto máximo alrededor de las 4:06 de la mañana, hora central de México.

¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura?

Los expertos sugieren no observar un eclipse solar de manera directa sin protección adecuada y certificada, ya que los rayos solares pueden causar daños permanentes en la retina.