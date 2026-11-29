Candice Swanepoel causó euforia en redes sociales luego de haber hecho una campaña publicitaria para su marca de trajes de baño Tropic of C, en la que aparece modelando sus más recientes diseños.

En redes sociales se viralizó una publicación en la que el ángel de Victoria’s Secret posó usando un microbikini atado por la cintura, a juego con un pequeño bralette de cuello halter; ambas piezas con estampado negro y café pertenecen a las colecciones para vacaciones 2026.

La celebridad, de 38 años de edad, se dejó ver bella y glamorosa con maquillaje que le resaltó sus rasgos, incluido labial nude, ligeras sombras en los párpados y blush bronceado en los pómulos; su cabello se mostró peinado bajo un estilo húmedo y desenfadado.

“Candice es una diosa”, “Ella es perfección pura”, “La mujer más bella”, comentaron sus fanáticos en la publicación.

Previo a esta publicación, Candice fue tema de conversación luego de que la modelo Joan Smalls confirmara su distanciamiento e insinuara que fue por un triangulo amoroso con el exjugador de la NFL Tom Brady.

Según contó la también modelo de Victoria’s Secret, rompió su amistad de 15 años con Joan Smalls después de que se confirmara su romance con Brady. Cuando le preguntaron en el podcast Cutting Room Floor si Tom había sido la razón de su distanciamiento, Joan respondió que sí: “Por desgracia, ese fue el detonante”, señaló.

Y agregó que nunca había formalizado su relación con el exmariscal de campo, pero salieron durante ocho meses; durante este tiempo, Candice se enteró de los detalles de su vínculo e incluso le aconsejó tener cuidado con los sentimientos de Gisele Bündchen, exesposa de Brady.

“Me ayudó a escribirle mensajes de texto a esa persona; era ese tipo de amistad. Sabía cosas íntimas. Quizás para mi propio prejuicio, me sinceré demasiado. Simplemente estaba siendo abierta con una amiga que consideraba un espacio seguro”, contó Smalls.

Agregó que la propia Candice le dijo que comenzó a salir con Brady tres meses después de que dejaron de verse y para el momento en que le estaba confesando todo, ya llevaban un mes.

“Intentó justificar sus acciones diciendo que lo que yo tenía [con Brady] no era válido, que era algo casual. Empezó a restarle importancia a mi experiencia para sentirse mejor consigo misma, y ​​creo que eso fue lo que me enfureció”, relató y agregó que Swanepoel incluso intentó manipularla psicológicamente para justificarse y continuar con Brady sin ninguna culpa y sin reconocer que “traicionó” a su mejor amiga.