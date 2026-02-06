Con el Día del Amor y la Amistad en puerta, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) alertó a los consumidores sobre la retirada de algunos caramelos M&M's por no tener la advertencia de que contienen ingredientes que podrían producir alergia.

De acuerdo con el reporte publicado en el portal de la FDA, la retirada de los productos inició desde el pasado 26 de enero de 2026.

Se detalla que se trata de " caramelos de cacahuete M&Ms reempaquetados " cuya empresa distribuidora es Beacon Promotions Inc, en presentación 1.3 oz, registro de artículo BB471BG.

Se destaca que en la información nutrimental se omite que los dulces podrían contener leche, soya y cacahuate, los cuales podrían causar una reacción alérgica a un sector de la población.

Asimismo, se advierte que pudieron ser re etiquetados bajo las marcas:

Next Up

Smith Pro

Jaxport, Jacksonville Port Authority

Climax Molybdenum

A Freeport-McMoRan Company

University of Maryland, School of Public Policy

Liberty University Environmental Health & Safety

Subaru

Trinity Cyb3r

Candy Treats

JSE, Jordan & Skala Engineers

Dropbox DocSend

PP, Prosperity Promotions

Northwest Indian College Foundation

FES Branding Solutions

Berkshire Hathaway Guard Insurance Companies

Merry maids Annual

Conference

BW, Best Western

Morgan Stanley

Tufin

Compliments of Pioneer

A.D. Morgan, Construction Manager, Design Builder, General Contractor

Adobe

Xfinity

Fundermax Interiors

White Cup

Acadia Commercial

Aviagen

ORG Expo

Make Your Mark For

Cabe mencionar que el retiro de estos caramelos por la falta del etiquetado correcto responde a las propias leyes regulatorias de Estados Unidos, ya que en ella se advierte que los fabricantes deben de advertir si el producto contiene "ingredientes o proteínas alérgenos importantes ", ya que en ocasiones " pueden provocar reacciones que a veces son peligrosas".

La FDA señala que los ocho alérgenos alimentarios principales que están bajo supervisión son:

Leche

Huevos

Pescado

Crustáceos

Nueces de árboles

Maní

Trigo

Soya

¿El retiro de los caramelos de M&M's afecta a México?

Hasta el momento, en el reporte no se informa que se hayan distribuido en México , sin embargo, sí se especifica que fueron entregados en 20 entidades de Estados Unidos:

Alabama

Arizona

California

Florida

Iowa

Kansas

Kentucky

Maryland

Massachusetts

Minnesota

Nueva York

Carolina del Norte

Ohio

Pensilvania

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Virginia

Washington

Wisconsin

Entre los retiros de los caramelos que contienen cacahuate están: