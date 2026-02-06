TE RECOMENDAMOS
Con el Día del Amor y la Amistad en puerta, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) alertó a los consumidores sobre la retirada de algunos caramelos M&M's por no tener la advertencia de que contienen ingredientes que podrían producir alergia.
De acuerdo con el reporte publicado en el portal de la FDA, la retirada de los productos inició desde el pasado 26 de enero de 2026.
Se detalla que se trata de "caramelos de cacahuete M&Ms reempaquetados" cuya empresa distribuidora es Beacon Promotions Inc, en presentación 1.3 oz, registro de artículo BB471BG.
Se destaca que en la información nutrimental se omite que los dulces podrían contener leche, soya y cacahuate, los cuales podrían causar una reacción alérgica a un sector de la población.
Asimismo, se advierte que pudieron ser re etiquetados bajo las marcas:
- Next Up
- Smith Pro
- Jaxport, Jacksonville Port Authority
- Climax Molybdenum
- A Freeport-McMoRan Company
- University of Maryland, School of Public Policy
- Liberty University Environmental Health & Safety
- Subaru
- Trinity Cyb3r
- Candy Treats
- JSE, Jordan & Skala Engineers
- Dropbox DocSend
- PP, Prosperity Promotions
- Northwest Indian College Foundation
- FES Branding Solutions
- Berkshire Hathaway Guard Insurance Companies
- Merry maids Annual
- Conference
- BW, Best Western
- Morgan Stanley
- Tufin
- Compliments of Pioneer
- A.D. Morgan, Construction Manager, Design Builder, General Contractor
- Adobe
- Xfinity
- Fundermax Interiors
- White Cup
- Acadia Commercial
- Aviagen
- ORG Expo
- Make Your Mark For
Cabe mencionar que el retiro de estos caramelos por la falta del etiquetado correcto responde a las propias leyes regulatorias de Estados Unidos, ya que en ella se advierte que los fabricantes deben de advertir si el producto contiene "ingredientes o proteínas alérgenos importantes", ya que en ocasiones "pueden provocar reacciones que a veces son peligrosas".
La FDA señala que los ocho alérgenos alimentarios principales que están bajo supervisión son:
- Leche
- Huevos
- Pescado
- Crustáceos
- Nueces de árboles
- Maní
- Trigo
- Soya
¿El retiro de los caramelos de M&M's afecta a México?
Hasta el momento, en el reporte no se informa que se hayan distribuido en México, sin embargo, sí se especifica que fueron entregados en 20 entidades de Estados Unidos:
- Alabama
- Arizona
- California
- Florida
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Maryland
- Massachusetts
- Minnesota
- Nueva York
- Carolina del Norte
- Ohio
- Pensilvania
- Dakota del Sur
- Tennessee
- Texas
- Virginia
- Washington
- Wisconsin
Entre los retiros de los caramelos que contienen cacahuate están:
- Lote M1823200, con fecha de caducidad del 30/4/2026
- Lote L450ARCLV03, fecha preferente de consumo 12/1/2025
- Lote L502FLHKP01, fecha preferente de consumo 1/1/2026
- Lote L523CMHKP01, fecha preferente de consumo 6/30/2026
- Lote L537GMHKP01, fecha preferente de consumo 9/1/2026
