Otro asalto que termina en tragedia en el Estado de México. En esta ocasión fue en el municipio de Cuautitlán Izcalli en donde un adulto mayor falleció tras recibir un disparo de arma de fuego.

De acuerdo con videos en redes sociales, un hombre mayor y una mujer, al parecer su pareja, estacionaron su camioneta blanca sobre la banqueta cuando un sujeto los intercepta.

En las imágenes, que se han viralizado en las redes, se ve al presunto ladrón amagar con un arma a la pareja para después subirse a la camioneta e intentar huir.

¿Cómo intentaron detener al asaltante la víctima y su acompañante?

Sin embargo, tanto el adulto mayor como su pareja caminan hacia la parte trasera de la unidad en un intento de evitar que el ladrón escape con su unidad, incluso la mujer hace señas con los brazos a los otros vehículos que pasan cerca de ellos para intentar obtener ayuda.

Sin embargo, el adulto mayor no solo rodeó la unidad, sino que abre la puerta trasera de la camioneta y es ahí cuando recibe el disparo y cae al piso y enseguida el ladrón se da a la fuga.

‼️BALEAN ABUELITO QUE INTENTÓ FRUSTRAR EL ROBO DE SU CAMIONETA #CUAUTITLAN #IZCALLI‼️



🚨un sujeto armado robó la camioneta a un adulto mayor y una mujer.



🚨las víctimas intentaron detener el tránsito para pedir ayuda pero el ladrón les disparó, hiriendo al abuelito.



🚨la… pic.twitter.com/6XfkkQv0xz — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FernandoCruzFr7) March 12, 2026

La pareja del adulto mayor intenta ayudarlo tras recibir el disparo, lo mismo hacen varios transeúntes, algunos incluso empiezan a hacer llamadas.

Los reportes de medios locales informaron que el adulto falleció tras la lesión por arma de fuego.

Hasta el momento se desconoce en qué colonia de Cuautitlán Izcalli ocurrieron los hechos o la fecha.

Las autoridades no han revelado detalles de este robo vehicular aparentemente perpetrado en el centro del municipio mexiquense.