Eduardo Manzano Jr informó este viernes el fallecimiento de su padre, el icónico Eduardo Manzano "El Polivoz", a los 87 años de edad.

"Hoy el escenario ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo", se reveló esta mañana en un comunicado difundido en las redes sociales del hijo del actor.

En la década de los 60, Enrique Cuenca y Eduardo Manzano consolidaron en la televisión mexicana a "Los Polivoces" donde dieron vida a memorables personajes como a Gordolfo Gelatino y Doña Naborita permeando a su público con la icónica frase: "Ahí madre".

El hijo del comediante no dio detalles del fallecimiento, pero destacó el impacto y trascendencia del oficio de su padre entre su público.

"Detrás de cada chiste había un trabajador incasable, detrás de casa aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía y de tras de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos difíciles", afirmó.

"Su legado no sólo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa".

PERSONAJES INTRAÑABLES DE EDUARDO MANZANO

Eduardo Manzano contaba con un repertorio amplio de personajes que a la fecha siguen en la memoria de los mexicanos, entre los que están:

  • Agallón Mafafas
  • Wash and Wear
  • Gordolfo Gelatino

En las últimas décadas, el actor formó parte del elenco del exitoso programa "Una familia de 10" producido y protagonizado por Jorge Ortiz de Pinedo, en el que personificó al abuelo: "Don Arnoldo López".

En redes sociales, actores y productores de cine, teatro y televisión han enviado sus condolencias a la familia, además, de compartir fotografías de momentos que vivieron con el actor dentro y fuera del escenario.

