Desde hace un par de semanas iniciaron las tradicionales peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, pero este 11 y 12 de diciembre se intensifican principalmente con motivo de las tradicionales mañanitas que se le dan.

Fieles católicos, guadalupanos y turistas se dan cita a este centro católico donde, según cuenta la Iglesia, en 1531 la Morenita del Tepeyac se le apareció a Juan Diego pidiéndole construyera un templo.

El milagro de este hito religioso no se limita a la aparición sino también a que la imagen de la Virgen de Guadalupe quedó plasmada en la tilma de Juan Diego como prueba del acontecimiento.

Como parte de la fe católica miles de peregrinos abarrotan con casa de campaña, bicicletas y autobuses todas las calles alrededor de la Basílica, por lo que si en estos días vas a estar en la zona ten en cuenta las recomendaciones emitidas por las autoridades de la ciudad.

¿Cuáles son las calles cerradas cerca de la Basílica de Guadalupe?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se desplegó un operativo en las inmediaciones del recinto mariano que estará vigente hasta el domingo 14 de diciembre.

Las calles que están bajo vigilancia y control de las autoridades son:

Calzada de los Misterios Calzada de Guadalupe Calzada Ignacio Zaragoza Prolongación Misterios a la altura de calzada de Ticomán Cortes de circulación en Eje 4 Norte

Las alternativas viales para llegar a la Basílica son:

Ferrocarril Hidalgo

Avenida Insurgentes

Eje 2 Norte

Sin embargo, para mantenerte actualizado de los cortes viales en la zona podrás consultar las redes del Centro de Orientación Vial de la SSC.

¿Habrá cortes en el Metrobús cerca de La Villa?

El servicio de transporte público del Metrobús informó que con motivo a las peregrinaciones de este 11 y 12 de diciembre habrá cambios en el servicio de la Línea 6 y 7.

De la Línea 6 estarán sin servicio las estaciones:

La Villa

De los Misterios

Hospital LA Villa

Gustavo A. Madero

En el caso de la Línea 7, las estaciones cerradas serán:

Indios Verdes

Hospital La Villa

De los Misterios

Gustavo A. Madero

Garrido

💡AVISO IMPORTANTE



Por concentraciones religiosas, mañana jueves 11 y viernes 12 de diciembre, tendremos modificaciones en el servicio de las Líneas 6 y 7 de #Metrobús. 🚨🚍



Prevé tu trayecto y consulta el Estado del Servicio. 👇🏻🫡https://t.co/oU8f4FfUQ6 pic.twitter.com/DrkWBf7buW — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) December 10, 2025

Ante el arribo de #Peregrinos de distintas partes del país, así como turistas extranjeros a la #BasílicaDeGuadalupe, la #SSC emite algunas recomendaciones para los #Automovilistas:👮‍♀️⛪ pic.twitter.com/UEG3ZQhz7c — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 11, 2025

¿A qué hora empiezan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

De acuerdo con las redes sociales de la Basílica de Guadalupe, la transmisión de las ya tradicionales "mañanitas" iniciarán a las 11:00 de la noche de este jueves, las cuales se podrán ver por televisión abierta y plataformas digitales.

Por ello, anunciaron: "transmisión del Akáthistos Guadalupano Capilla de Música - Schola Cantorum".