TE RECOMENDAMOS

Simulacro sísmico activa alerta en Colima hoy; autoridades vigilan actividad del volcán de Fuego

Simulacro sísmico activa alerta en Colima hoy; autoridades vigilan actividad del volcán de Fuego

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes

Alicia Villarreal y Cibad Hernández reaparecen juntos tras rumores de ruptura; denuncian acoso cibernético

Alicia Villarreal y Cibad Hernández reaparecen juntos tras rumores de ruptura; denuncian acoso cibernético

Meghan Markle estaría planeando tener su tercer bebé para ocultar los fracasos de sus negocios

Meghan Markle estaría planeando tener su tercer bebé para ocultar los fracasos de sus negocios

Impactante video revela cómo secuestran a “La Nicholette” en Sinaloa: uno de los raptores quedó grabado

Impactante video revela cómo secuestran a “La Nicholette” en Sinaloa: uno de los raptores quedó grabado

Afirman que las declaraciones de Brooklyn contra Victoria Beckham son reales y que le bailó inapropiadamente en su boda

Afirman que las declaraciones de Brooklyn contra Victoria Beckham son reales y que le bailó inapropiadamente en su boda

Impacta la millonaria riqueza de los padres de Nicola Peltz en plena tensión con la familia Beckham

Impacta la millonaria riqueza de los padres de Nicola Peltz en plena tensión con la familia Beckham

Estados Unidos anunció el miércoles que aumentará a 2.600 dólares el incentivo económico que ofrece a los migrantes que están en el país de manera irregular para que salgan voluntariamente o se "autodeporten".

Así lo anunció en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), donde se refirió a este aumento del incentivo -antes de 1.000 dólares- como un "regalo" con el motivo del aniversario desde que el republicano asumió la presidencia.

En el escrito, DHS aseguró que desde enero de 2025, 2,2 millones de personas que se encontraban en el país de forma irregular se han autodeportado voluntariamente, y que "decenas de miles" lo han hecho utilizando la aplicación de la CBP.

Sin embargo, estas cifras entregadas por DHS han sido cuestionadas por análisis de expertos en inmigración, ya que la agencia "no ha entregado datos" que las respalden.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en diciembre que ha deportado a un total de 622.000 personas desde que Trump asumió el cargo.

Un análisis del centro Brookings publicado la semana pasada, sin embargo, pone en cuestión esta cifra y estima que el número es real es mucho menor, entre 310.000 y 350.000 expulsiones.

Está por debajo de las 778.000 repatriaciones realizadas en el último año fiscal completo de la administración de Joe Biden y muy lejos de la promesa del equipo de Trump de alcanzar un millón de deportaciones por año.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]