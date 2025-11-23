Israel abatió al jefe de Estado Mayor de Hezbolá Haytham Ali Tabtabai en un ataque aéreo contra un edificio residencial en la capital libanesa este domingo, en una operación que dejó 5 muertos y que el grupo islamista proiraní consideró como el cruce de una línea roja.

En un comunicado, el grupo confirmó la muerte del "gran comandante" Tabtabai en un "traicionero ataque israelí contra la zona de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut", sin especificar su cargo dentro del grupo.

Tabtabai es el comandante de mayor rango de Hezbolá asesinado por Israel desde el inicio del alto el fuego de noviembre de 2024, cuyo objetivo era poner fin a más de un año de hostilidades entre ambos.

Israel ha intensificado recientemente sus ataques en los bastiones de Hezbolá en el sur y el este de Líbano, donde afirma tener como objetivo al movimiento chiita al que acusa de violar el alto el fuego rearmándose y reactivando sus infraestructuras.

Las autoridades libanesas, por su parte, acusan a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego concluido bajo mediación estadounidense al seguir atacando su territorio y ocupando cinco puntos estratégicos del sur del territorio libanés.

En un comunicado divulgado poco después del ataque, el ejército israelí había asegurado que "eliminó al terrorista Haitham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbolá".

El ministerio de Salud de Líbano señaló por su parte que el ataque dejó cinco muertos y 28 heridos.

El ministerio no proporcionó las identidades de los fallecidos en el ataque, que tuvo lugar en la zona de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, un área densamente poblada que Hezbolá controla.

- "Línea roja" -

El ataque es el quinto contra este bastión de Hezbolá en la capital libanesa desde el alto el fuego acordado entre Israel y el movimiento islamista en noviembre de 2024, y ocurre una semana antes de la visita programada del papa León XIV a Líbano.

El ejército israelí afirmó en su comunicado que "sigue comprometido" con el alto el fuego.

Hezbolá indicó que un alto mando fue blanco del ataque, sin precisar su identidad ni si había muerto.

Un responsable del movimiento, Mahmud Qomati, indicó a la prensa que este ataque "cruza una nueva línea roja".

El bombardeo alcanzó el tercer y cuarto piso de un edificio de nueve plantas, donde acudieron ambulancias y socorristas, según un periodista de AFP.

El presidente libanés Joseph Aoun llamó a la comunidad internacional a "intervenir seriamente y con fuerza para poner fin a los ataques contra Líbano" de Israel.

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el ataque "en el corazón de Beirut, contra el jefe de Estado Mayor de Hezbolá que dirigió el fortalecimiento y el armamento de la organización terrorista".

Horas antes, Netanyahu había advertido que Israel hará "todo lo que sea necesario" para impedir un fortalecimiento de Hezbolá en Líbano y del movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza.

"Continuamos golpeando el terrorismo en varios frentes", declaró durante una reunión de su gabinete.

Israel ha defendido sus ataques contra Líbano desde el alto el fuego como una manera de mantener los términos del acuerdo, impidiendo que Hezbolá se reconstruya.