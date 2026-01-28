Dos agentes federales que participaron en el tiroteo mortal del sábado contra un ciudadano estadounidense en Mineápolis han sido cesados temporalmente, informó este miércoles el periódico The New York Times.

Esos agentes que dispararon contra Alex Pretti, de 37 años, fueron apartados como parte del protocolo regular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras un tiroteo, añadió el reportero de la cadena FOX Bill Melugin en X.

No está claro si los otros implicados también han sido puestos en licencia administrativa. En videos tomados por testigos se puede observar a hasta ocho agentes enmascarados tratando de inmovilizar a Pretti o cerca de la escena.

Este martes trascendió que al menos dos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dispararon sus armas durante el tiroteo en el que murió el enfermero en Mineápolis, de acuerdo a un informe del DHS entregado al Congreso.

El informe inicial, revisado y citado por las cadenas CNN y CBS, explica que los agentes de la CBP estaban forcejeando con Pretti cuando un agente gritó "¡Tiene un arma!".

"Aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock 19, de dotación de la CBP, y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su Glock 47, de dotación de la CBP, contra Pretti", dice el documento citado por la CNN.

El informe no especifica si las balas disparadas por ambos impactaron en Pretti, que se encontraba en el suelo.

El enfermero recibió cerca de una decena de disparos a quemarropa cuando intentaba defender a una mujer que había sido empujada por un agente migratorio.

El documento explica que "después del tiroteo, un agente de la Patrulla Fronteriza informó que tenía en su poder el arma de fuego de Pretti".

En los videos tomados por testigos se puede ver que el arma fue retirada de la cintura del enfermero antes de que los agentes le dispararan.

La víctima nunca la empuñó o intentó sacarla, según se puede apreciar en las imágenes.

Inicialmente, el DHS dijo que Pretti "se acercó" a los agentes de la CBP con un arma de fuego semiautomática de 9 mm, de acuerdo a un comunicado entregado el sábado.

Pero el informe de la CBP al Congreso no afirma que Pretti intentara sacar su arma de fuego, de la que tenía permiso para cargar.

El documento también explica los momentos previos a la muerte del enfermero, cuando los agentes de la CBP que realizaban un operativo fueron "abordados por dos mujeres que hacían sonar silbatos".

Un agente ordenó a las mujeres que "se apartaran de la carretera" y fue entonces cuando estos se encontraron por primera vez con Pretti, que se encontraba grabando la situación con su celular.

Los videos de testigos mostraron cómo el enfermero quiso ayudar a una de las mujeres que fue empujada.

Su muerte ha desatado una ola de protestas en todo Estados Unidos que ya obligaron al Gobierno del presidente Donald Trump a retirar del operativo de Mineápolis a Gregory Bovino, designado como "comandante general" de la Patrulla Fronteriza y que fue enviado a su antiguo puesto en El Centro, California.