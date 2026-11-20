La elegancia y el glamour se apoderaron de una de las noches más importantes dedicadas al reconocimiento de mujeres influyentes en Los Ángeles. Entre las figuras que acapararon los reflectores destacó Eva Longoria, quien volvió a demostrar su impecable sentido de la moda con un sofisticado vestido negro que realzó su figura y la convirtió en una de las asistentes más comentadas del evento.

La actriz y productora asistió a la celebración Women of Worth, realizada en el histórico recinto The Ebell de Los Ángeles, donde compartió la alfombra roja con numerosas celebridades. Durante la velada, Eva Longoria protagonizó un emotivo momento junto a la reconocida actriz Andie MacDowell, con quien intercambió sonrisas y un afectuoso abrazo frente a las cámaras.

Eva Longoria gets photobombed by Andie MacDowell at the L’Oréal Women of Worth celebration in Los Angeles. 💖 https://t.co/BvlYm4G9sh — Page Six (@PageSix) November 19, 2026

Para la ocasión, la estrella de Desperate Housewives apostó por un impactante diseño negro palabra de honor con un pronunciado escote que resaltó su silueta. Complementó su estilismo con tacones de gran altura y elegantes pendientes brillantes que añadieron un toque de sofisticación a su apariencia.

Eva Longoria https://t.co/6mDPGvdzkK — SHSX (@shsx_mx9) November 19, 2026

Por su parte, MacDowell también captó la atención con un llamativo vestido negro y verde adornado con estampados florales. El diseño destacaba por su espalda descubierta, hombros estructurados y detalles de flecos en la falda, creando un contraste perfecto con el refinado look de Longoria en una noche dedicada a celebrar el talento, la inspiración y el liderazgo femenino.

En entrevistas recientes, Eva Longoria ha compartido que está priorizando su bienestar y tiempo en familia, reorganizando su vida para enfocarse en lo que realmente le importa. “No me importa envejecer, solo quiero hacerlo bien”, declaró en una entrevista, reflejando una filosofía de vida centrada en el equilibrio y el autocuidado.

Actualmente, divide su residencia entre México y España, y ha adoptado un estilo de vida saludable que incluye ayuno intermitente 16:8, alimentación basada en proteínas magras, verduras, grasas saludables y carbohidratos complejos, y una rutina de ejercicios que incluye caminatas, montañismo y juegos con su hijo.

Eva Longoria continúa activa en el mundo del entretenimiento. En una conversación con Byrdie, compartió que su confianza en sí misma viene de las mujeres fuertes que la rodearon desde pequeña: “Sabía que tendría éxito porque estaba rodeada de mujeres independientes, inteligentes y generosas”.

En su aparición en Good Morning America, habló sobre cómo ha cambiado su enfoque profesional: ahora dice “no” a proyectos que la alejan de su familia o que no se alinean con su bienestar.

Eva Longoria asegura que está viviendo una de las mejores etapas de su vida, disfrutando de su privacidad y de su relación con su esposo, el empresario mexicano José Bastón. Aunque creció en Texas y vivió en Los Ángeles, ahora encuentra su hogar entre España y México, viajando constantemente para mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional.