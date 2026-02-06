La modelo Hailey Bieber sorprendió a sus seguidores en redes sociales al posar en medio de la nieve, únicamente usando ropa interior, un suéter y botas para la nieve.

La estrella vistió así para promocionar su nueva mascarilla de Rhode. Ésta contiene cafeína y promete ser un “reset” para el rostro. También mostró su nuevo labial con péptidos, disponible a partir del 9 de febrero.

Hailey Bieber, de 29 años de edad, presumió la perfección de su rostro y también se fotografió jugando en medio de la nieve y esquiando. Sumó más de 300,000 mil reacciones en pocas horas.

“Muy bueno”, escribió Gigi Hadid. “Ésa es mi bebé, tan icónica” y “perfecta como siempre” fueron otros comentarios de sus seguidores.

La marca Rhode de maquillaje y cuidado de la piel está valuada en 1,000 millones de dólares tras ser adquirida por el grupo e.l.f. Beauty. Esta adquisición marca un hito para la marca, que reportó 212 millones de dólares en ventas netas antes del acuerdo.

A pesar de la adquisición, Hailey Bieber se mantiene como fundadora, directora creativa y jefa de innovación.

Las fotos de Hailey Bieber en la nieve salen a la luz después de que ella acompañara a su esposo, Justin Bieber, a la entrega de los Premios Grammy. Justin Bieber causó un poco de revuelo por subir a cantar en ropa interior, sin avisar antes a la producción.

Durante una aparición en el podcast Music Now de Rolling Stone, el productor ejecutivo de los Premios Grammy, Ben Winston, declaró: “No creo que decidiera qué atuendo llevaría hasta que subió al escenario".

“Ni siquiera nos dijo: ‘Esto es lo que voy a hacer’. Cuando lo contactamos para hablar de su creatividad, simplemente dijo: ‘Voy a subirme al escenario y cantar’”, contó. Winston agregó que la estrella de Baby no necesitó mucho tiempo de ensayo para la actuación: sólo tomó 15 minutos de los 90 minutos asignados que tenía.

“Fue brillante. Llevábamos siete minutos de su ensayo de hora y media. Y me preguntó: ‘¿Qué te pareció? ¿Estás contento?’. Y yo pensé: ‘¡Dios mío! ¡Se veía increíble! ¡Me encantó!’. Y él dijo: ‘¡Genial! ¡Nos vemos el domingo!’”.