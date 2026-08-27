Yanet García se hizo tendencia en redes sociales después de haber enfrentado a Galilea Montijo y Marie Claire tras su salida de La Casa de los Famosos por ser un ”mueble en el reality show”. ¿Qué pasó? A continuación te contamos todos los detalles.

La modelo y conductora de televisión estuvo presente en la gala de nominación de La Casa de los Famosos, un día después de haber sido eliminada por decisión de los habitantes, un formato diferente a la dinámica convencional donde el público tiene la última palabra sobre quién se salva y quién sale.

Hablando sobre las decisiones tomadas sobre su estancia en el reality, Yanet enfrentó a Montijo y a la producción, señalando que su salida estuvo a manos precisamente de sus compañeros y no del público como se había estado manejando.

“Fue una eliminación muy diferente, que no me esperaba porque, como lo dicen aquí: ‘El público tiene la última palabra’ y en esta ocasión, en mi caso, no fue así… la decisión la tomaron mis compañeros (...) Así es el juego, y me pasó a mí”.

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Como respuesta a este comentario sobre quiénes fueron los responsables de sacarla del programa, Galilea insistió que la decisión fue tomada por el público y los habitantes después de que ella y otros dos compañeros fueran enviados al exilio por “muebles”, lo que desató la polémica entre ambas figuras.

“Te voy a decir algo, Yanet. Es que a Yanet no le han dado nada de sus redes sociales, no ha visto a su gente. ¿Qué crees? Te voy a dar esta noticia, porque la decisión sí fue compartida. Tres de todos los habitantes que conviven en la casa fueron orillados al exilio por parte del público y luego los compañeros uno a uno fueron dando votos”, señaló Montijo.

Yanet García: “Sigo sorprendida… fue una eliminación muy diferente y que definitivamente no me esperaba. Como dicen aquí: el público tiene la última palabra. Pero en esta ocasión, al menos en mi caso, no fue así… la decisión la tomaron mis compañeros.”



LOBA, Yanet García… pic.twitter.com/rLrHitO4ta — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 27, 2026

La modelo resaltó que la nueva dinámica no le permitió ser votada por el público, por lo que su salida estuvo a manos meramente de los habitantes: “Por eso digo que la decisión final de mi salida no fue el público, fue de mis compañeros. La nominación, digamos, estábamos, tres, pero no nos llevaron a una nominación”.

Previo a este encontronazo, Galilea Montijo fue criticada en redes sociales por “humillar” a Yanet García y burlarse de su participación en LCDLF llamándola “mueble”: “Yo prefiero ser la primera eliminada de LCDLF a que me digan ‘mueble’. Yo mejor me voy a llorar a mi casa”.

Yanet García enfrenta a Marie Clair e

Tras enfrentar a Galilea por las nuevas dinámicas, Yanet García también tuvo una plática con la conductora Marie Claire, en la que expresó su inconformidad por no haber tenido la oportunidad de ser votada junto con sus compañeros del exilio, Luis Chaparro y Ese Pérez.

“Todavía asimilando esta salida diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Yo confiaba mucho en mi público, en mi gente porque me regresaron dos veces, pero esta eliminación fue muy diferente y no me eliminó la gente, sino mis compañeros”.

Al comentar esto, Marie Clare le dijo que su salida no ocurrió como se lo imaginaba en su “cabecita” y que tenían que platicar de ello. “Tenemos que hablar porque no es como lo traes en la cabecita, así que no te hagas cosas locas”.

En torno a la polémica, el periodista Jorge Carvajal sugirió que ante puede demandar a la producción de La Casa de los Famosos por “daño moral”, debido que sus últimos días en el programa vivió “humillaciones” por parte del reality. Hasta el momento la modelo no ha mencionado nada sobre el tema.