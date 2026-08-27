Niurka ha dado de qué hablar en las últimas horas después de que afirmara que la enfermedad de la conductora Yolanda Andrade fue provocada por brujería. ¿Qué dijo la vedette? A continuación te contamos los detalles.

Según respondió durante un breve encuentro con la prensa, Niurka, bajo sus conocimientos de santería, cree que el deterioro en la salud de Yolanda Andrade por las enfermedades de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) neuralgia del trigémino, se debe a que le practicaron un trabajo de brujería o es una cuestión de “karma”.

“Sí, creo que es mucho de ahí. De su energía, de su mente, de lo que ella traía guardado. De lo que ella se permitió ver y no levantar la voz” comentó la estrella cubana cuando la prensa le preguntó su opinión sobre Andrade y si su enfermedad se debía a algún tipo de "trabajo".

Esta no es la primera vez que se habla de un trabajo santero en contra de la conductora. En 2023, cuando estaba atravesando los primeros síntomas de las enfermedades incurables, la misma Yolanda dijo creer que le habían hecho brujería.

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En una entrevista, Yolanda contó: “Me empezaron a decir: ‘Tú tienes un trabajo, una brujería, un hechizo’. ¿Qué tuve que hacer yo como para que alguien deseara mi muerte?”. En declaraciones separadas, la conductora le dijo a la prensa que sabía quien le hacía dichos trabajos y que ya le había pedido que la “dejara en paz”; en dicho momento Andrade no quiso revelar nombres.

“Yo no creía. Hay cosas que cuestan trabajo, creer, pero no quiere decir que no existan”, dijo y agregó que había conocido a “una bruja, muy bruja, pasaba por mi casa en una escoba y un día le pedí de favor que ya me dejara en paz con eso, que no estaba bien”, dijo.

“Yo no voy a dar nombres de nada. Yo te dije que había una bruja. Hay una brujita por ahí… Sí tiene nombre, claro…”, apuntó.

¿Qué enfermedades tiene Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade ha enfrentado serios problemas de salud en los últimos años, siendo diagnosticada con dos enfermedades graves e incurables.

A principios de 2023, la conductora reveló que padece un aneurisma cerebral, una condición delicada que consiste en la dilatación anormal de una arteria en el cerebro y que le ha causado síntomas como fotofobia (sensibilidad a la luz) y fuertes dolores de cabeza.

Posteriormente, a finales de 2025, confirmó que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras que controlan los músculos voluntarios, lo que le ha provocado dificultades en el habla y la movilidad.

Aunado a esto, se ha reportado que sufre de neuralgia del trigémino, una condición que causa episodios de dolor facial intenso. Debido a este historial, la salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de constante preocupación para el público y sus seres queridos.

Casi a la par de las declaraciones de Niurka sobre su estado de salud, Yolanda le comentó a Thalía, a través de un live, que el médico le dio una proyección de un año y medio de vida

“Qué afortunada soy, que sé que me puedo morir”, dijo y apuntó: “Tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas. Un año y medio”.