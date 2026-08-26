Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya pueden marcar en el calendario las fechas correspondientes al pago de septiembre 2026, pero hay una diferencia importante que deben tener en cuenta: no todos los jubilados recibirán su mensualidad el mismo día, por eso, es importante que te enteres sobre el día exacto en el que les caerá el depósito.

A unos días de que comience septiembre, millones de pensionados del IMSS e ISSTE del país recibirán su siguiente pago, que se perfila para ser de los últimos del año, ya que sólo faltarían las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre (además del aguinaldo) para concluir con el calendario oficial 2026.

Del mismo modo, también en septiembre se depositará el pago bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por lo que sus beneficiarios también están al pendiente del depósito que se llevará a cabo durante el mes patrio.

¿Cuándo depositan la Pensión IMSS de septiembre 2026?

El martes 1 de septiembre de 2026 está programado el pago de la mensualidad de dicho mes para los pensionados del IMSS. La regla general del instituto establece que quienes reciben directamente el depósito, lo cobran el primer día hábil de cada mes.

¿Cuándo depositan la Pensión ISSSTE de septiembre 2026?

El ISSSTE pagará por adelantado la pensión correspondiente a septiembre el viernes 28 de agosto de 2026. Esto significa que quienes reciben su pensión podrán disponer del dinero antes de que comience oficialmente el siguiente mes.

¿Quiénes recibirán primero su pago de septiembre?

Los pensionados del ISSSTE recibirán primero el pago correspondiente a septiembre, pues el depósito está programado para el viernes 28 de agosto de 2026.

¿Por qué el ISSSTE paga antes que el IMSS?

La razón es que cada institución tiene su propio calendario de pago (el ISSSTE publicó desde enero de 2026 su calendario anual para pensionados y jubilados).

¿Habrá pago doble para algunos pensionados en septiembre?

Sí puede haber personas que reciban dos depósitos durante el periodo, pero no porque el IMSS o el ISSSTE hayan anunciado un pago doble. Por ejemplo, una persona podría recibir:

Su pensión mensual del IMSS o ISSSTE

El pago de la Pensión Bienestar.

¿Cuándo serán los siguientes pagos del ISSSTE en 2026?

Después del depósito de septiembre, el calendario oficial del ISSSTE establece:

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 29 de octubre

Diciembre: 27 de noviembre.

Además, el ISSSTE informó que la primera parte del aguinaldo de 2026 se entregará durante la primera quincena de noviembre.

¿Cuándo serán los siguientes pagos del IMSS?

Después de septiembre, el calendario de pagos del IMSS contempla:

-Octubre: 1 de octubre

-Noviembre: 2 de noviembre

-Diciembre: 1 de diciembre.