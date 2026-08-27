La Fiscalía de Michoacán reforzó una línea de investigación para esclarecer el posible vínculo entre la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y Samuel García Rivero, exfuncionario municipal procesado por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo, esposo y antecesor de la edil.

El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, explicó este miércoles en rueda de prensa que la nueva información llegó el lunes mediante una ampliación de la declaración de Yesenia Méndez Rodríguez, quien fue secretaria particular de Manzo.

Vega Rodríguez precisó que la Fiscalía prepara ahora un plan de investigación para determinar las diligencias necesarias, pues aseguró: "tenemos que agotar todas las líneas de investigación".

El funcionario aclaró que el posible vínculo ya figuraba entre las hipótesis del caso, aunque con menor peso porque hasta ahora no había sido señalado directamente.

“Ahora que se tiene más información aportada a través de esta ampliación de denuncia es que podemos llevar a cabo más actos de investigación”, explicó.

Méndez Rodríguez afirmó tras comparecer ante el Ministerio Público que García Rivero llegó al Ayuntamiento por recomendación de Quiroz y que mantenía una relación cercana con ella, y cuestionó cómo tenía acceso a información que solo se compartía de manera restringida tras perder su puesto en la alcaldía.

Las autoridades federales sostienen que García Rivero proporcionó a integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) información sobre actividades y movimientos de Manzo, utilizada por la célula que ejecutó el homicidio el 1 de noviembre de 2025.

La exsecretaria también afirmó que García Rivero mantuvo contacto con Quiroz después del asesinato y pidió a las autoridades esclarecer esa relación.

Quiroz respondió que está dispuesta a colaborar con las investigaciones, pero cuestionó por qué Méndez esperó nueve meses para ampliar su declaración si, como sostiene, disponía de información de primera mano. La alcaldesa también reiteró su petición para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.

La Fiscalía no ha informado hasta este miércoles de una imputación formal contra Quiroz y, por ahora, las diligencias ministeriales buscan corroborar o descartar los nuevos señalamientos.

La línea reforzada se suma a una investigación que ha dejado 31 personas detenidas y vinculadas a proceso por la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen.

Entre ellas figura Ramón Ángel ‘N’, alias R1, detenido el 30 de julio y señalado por el Gobierno federal como principal autor intelectual del asesinato.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó entonces que ‘R1’ ordenó el homicidio y que existen indicios de que Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, conoció el plan, aunque no hay elementos para atribuirle la orden.