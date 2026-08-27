El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido ha causado revuelo dentro de la familia real y ha sido tema de conversación dentro las últimas horas.

Pero en medio de este hecho, ha surgido información acerca de las verdaderas razones detrás del regreso de los duques de Sussex luego de haber abandonado sus deberes por seis años para mudarse a california y emprender sus propios negocios.

Según cita Radar Online, Harry no volvió para reconciliarse con su familia, especialmente con el príncipe William, sino que lo hizo por motivos financieros.

Un autor y experto en la realeza sugirió que Harry quiere asegurar su cuantiosa herencia y así evitar quedarse en bancarrota cuando su padre, el rey Carlos III fallezca.

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“Harry regresa porque sabe quién controla el dinero. También sabe que cuando su hermano sea rey, probablemente no recibirá mucho. Así que es necesario que esto quede claro ahora”, compartió el autor de El legado de Windsor, Robert Jobson, durante su aparición en el podcast The Royalist.

Las afirmaciones del autor coinciden con los informes que afirman que Carlos prepara su testamento en medio de su lucha contra el cáncer y el miedo de que su familia, incluido Harry, no reciban lo que les corresponde en caso de que su salud se complique.

“Sé que el rey está muy interesado en que haya un reparto justo de su fortuna tras su muerte. Quiere asegurarse de que toda su familia esté bien atendida, y eso incluye, por supuesto, a Harry y a sus hijos”.

Se afirma que Harry estaría buscando asegurar su fortuna luego de haber perdido negocios y contratos millonarios en Estados Unidos, aunado a esto, hace unos días se reportó que el príncipe perdió una demanda en contra del tabloide Daily Mail por 9.5 millones de libras esterlinas , monto que debe pagar antes del 28 de agosto por lo que se cree que la herencia podría ayudarlo a solventar la indemnización inicial.

“Todo va a girar en torno al dinero” afirma el autor. Y agregó: “Es obvio que Harry quiere asegurarse de que, llegado el momento decisivo, no se convierta en un duque sin dinero”.

Los duques de Sussex llegaron el pasado miércoles a Reino Unido para establecerse en una residencia no real junto a sus hijos Archie y Lilibet, cerca del rey y el resto de la realeza.

Según se ha informado, la pareja podrá llevar una vida como ciudadanos normales, con cierta influencia por la familia real, pero con limitaciones en el manejo de su imagen pública y su exposición ante la prensa para evitar que vuelvan a dañar su imagen como lo hicieron con sus entrevistas en Estados Unidos y las declaraciones de Harry en el libro Spare.