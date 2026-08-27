La polémica entre José Manuel Figueroa y Ninel Conde volvió a encenderse y, esta vez, el hijo de Joan Sebastian decidió hablar de algunos episodios que rodearon su relación con la actriz. Más de dos décadas después de su romance, las declaraciones del cantante causaron polémica y generaron más controversia, ya que aseguró que se arrepiente de haber sido de pareja de Ninel, además de que señaló que ella habría “insinuado” que le gustaba el intérprete de “Secreto de Amor”.

Hace unos días, Ninel Conde reveló en su docuserie Sin Filtro un episodio violento que habría vivido con José Manuel Figueroa; aunque no mencionó su nombre, sí dijo que se trataba de “un cantante de regional mexicano, hijo de un gran ícono que en paz descanse”, por lo que inmediatamente se vinculó al hijo de Joan Sebastian.

“Él colgó el teléfono y me agarró de ‘¿a dónde vas?’. Yo le dije: ‘ya me voy, me estás engañando’ y él: ‘Estás loca, tú seguramente me estás engañando por eso piensas que yo…’. Ahí fue donde hubo un episodio terrible, terrible, terrible. Sacó una pistola y empezó a lanzar balazos al aire. Tenía mi Biblia al lado del buró, agarró la Biblia y le prendió fuego”, relató la famosa.

¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre Ninel Conde?

José Manuel Figueroa respondió públicamente a las declaraciones de Ninel Conde y cuestionó su relato. Entre los comentarios que hizo, desmintió a la cantante y ante la pregunta de una reportera, que le cuestionó si se arrepentía de haber salido con Ninel, él respondió tajantemente que sí.

“Claro, no por esta declaración, desde que entendí que no era un ser humano, no de mis mejores relaciones, y decirle a su cara ‘no estoy enamorado de ti’ pues le pegó yo creo un poquito fuerte a su narcisismo y a su ego que ella tiene de tener a tantos hombres como Luis Miguel y todos”, dijo Figueroa en un video retomado por Imagen Televisión.

Agregó: “Me acuerdo que cuando habíamos terminado, de las declaraciones más fuertes y crueles que pudo haber hecho ella, para que vean qué tipo de corazón tiene (...) recuerdo que le preguntaron, uno de sus compañeros en aquel entonces, le preguntó si no veía a Joan Sebastian muy guapo o atractivo, después de haber terminado conmigo y ella ‘pues sí claro, el señor’ contestó muy coqueta, insinuosa, insinuando, abriendo ciertos… como tú sabes que podemos contestar”.

Continuó: “Cuando le preguntaron a mi padre que qué opinaba de que Ninel Conde lo encontraba atractivo después de que habíamos terminado, mi padre contestó ‘no, yo lo único que veo cuando veo a Ninel Conde es el lunar de mi hijo que tanto amo”.

Del mismo modo, aseguró que Joan Sebastian siempre estuvo en contra de la relación que sostuvo con Ninel Conde, sobre todo porque éste fue amigo de Ari Telch y supo los detalles de cómo fue su polémica separación de la cantante de ‘Bombón Asesino’.

¿Cuánto tiempo duró Ninel Conde con José Manuel Figueroa?

El romance entre Ninel Conde y José Manuel Figueroa duró aproximadamente cuatro años, entre 2002 y 2006.

¿Qué pasó entre Ninel Conde y José Manuel Figueroa?

La historia entre ambos comenzó a principios de los años 2000 y rápidamente se convirtió en uno de los romances más mediáticos del espectáculo. Ninel Conde ha contado en distintas ocasiones que aquella relación fue complicada y que terminó después de descubrir presuntas infidelidades.

En declaraciones previas, la actriz incluso aseguró haber descubierto que José Manuel Figueroa supuestamente mantenía relaciones con otras mujeres. Entre los nombres que mencionó estuvo Angélica Vale.

José Manuel, por otro lado, ha expresado que su recuerdo de la relación es diferente. En una entrevista reciente aseguró que durante aquella época no veía a Ninel como una persona con quien quisiera formar una familia y comparó esa relación con la que tuvo con Angélica Vale.

¿Por qué terminaron Ninel Conde y José Manuel Figueroa?

Ninel ha relacionado la ruptura con presuntas infidelidades y episodios complicados durante la relación.