¿Las festividades por el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day están a punto de comenzar. Uno de los atractivos principales es el desfile de Macy’s, que da inicio a las celebraciones navideñas y representa la cultura del país en esta temporada.

Además, da paso a la temporada de compras en el país que inicia con, con el Black Friday. Este desfile es protagonizado cada año por enormes globos, carrozas decoradas, bandas de música, bailarines y conciertos de grandes artistas internacionales.

¿Cuándo y a qué hora es el desfile de Thanksgiving de Macy’s?

Este año el desfile será aplazado para el sábado 28 de noviembre debido a las condiciones climáticas que azotan la ciudad de Nueva York, según informan medios estadounidenses como CNN y The Weather Channel.

Hasta el momento no hay información sobre el horario de inicio y conclusión. En este sentido, se espera que el desfile del Día de Acción de Gracias se lleve a cabo el sábado 28 de noviembre de 2026 en Nueva York en su horario inicial, que es a las 7:30 hora central de México (8:30 hora local).

Por lo general, el desfile dura aproximadamente tres horas y media y se transmite en cadena nacional por NBC y Telemundo para Latinoamérica; también estará disponible por streaming en Peacock

¿Quiénes cantarán en el desfile de Macy’s?

En caso de que no haya más cambios de pultima hora, la edición número 100 del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2026 tendría a invitados musicales de alto calibre como Feid, RAYE, Anthony Ramos, Megan Moroney, Natasha Bedingfield, Jimmy Fallon & The Roots, Queen Latifah, Il Volo y Meghan Hilty que rendirá tributo a Dolly Parton, entre otros artistas.

Ruta del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2026

El desfile anual de Macy’s iniciaría su ruta por West 77th Street y Central Park en Manhattan, y avanzará hasta el almacén de Macy’s, ubicado en Herald Square 151W 34th Street.

Partidos de la NFL en Thanksgiving. ¿Quiénes juegan, dónde ver y a qué hora?

Hasta lo planeado hasta el momento, mientras los estadounidenses preparan su tradicional cena de Thanksgiving este jueves 26, la NFL transmitirá tres juegos imperdibles. Este año jugarán los siguientes equipos:

Chicago Bears vs Detroit Lions ; a las 12 pm desde el Ford Field. Se transmitirá en Fox, Fox ONE y Canal 5.

; a las 12 pm desde el Ford Field. Se transmitirá en Fox, Fox ONE y Canal 5. Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys ; 3:30 pm, AT&T Stadium. Por Fox, Fox ONE y Canal 5.

; 3:30 pm, AT&T Stadium. Por Fox, Fox ONE y Canal 5. Kansas City vs Buffalo Bills ; 7:20 pm, New Highmark Stadium. Por Fox y Fox ONE.

¡Toma nota! Los horarios son establecidos en hora central de México.

Previo al Día de Acción de Gracias la noche de este miércoles 25 de noviembre, la NFL tiene preparado otro juego entre los Green Bay Packers vs Los Angeles Rams; el juego se transmitirá por Netflix a las 7 pm.

Todos los juegos de la NFL, aunque ocurrirán en los días festivos de Estados Unidos, son parte de la temporada.