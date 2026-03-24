El pago de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente a abril de 2026 ya tiene fecha confirmada y llega en el mejor momento para la mayoría de los mexicanos, pues será unos días antes de que se celebre la Semana Santa, por lo que habrá más dinero para ese periodo de vacaciones. Para que nada te tome por sorpresa, te compartimos el calendario de depósitos, además de que te contamos si hay cambios de última hora que debas saber antes de ir a cobrar al banco.

Dentro de unos días, los pensionados en México comenzarán a recibir el dinero que mes con mes entrega el IMSS a todas las personas que están retiradas y que cuentan con esta prestación económica por parte del instituto.

Es importante que consideres que el siguiente pago se realizará cerca de la fecha en la que se conmemora la Semana Santa, por lo que las autoridades recomendaron planificar el retiro del dinero y los gastos, ya que el siguiente pago del IMSS posterior al de abril no se realizará hasta algunos días después del 1 de mayo.

¿Cuándo pagan la pensión IMSS en abril 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, el siguiente depósito de la pensión del IMSS se realizará el:

1 de abril

Toma en cuenta que la pensión del IMSS no se paga conforme a la letra del primer apellido del beneficiario, por lo que todos los jubilados pueden acudir al banco a partir de dicha fecha, ya que el depósito ya estará disponible para todos.

Cambios de última hora de la Pensión IMSS abril 2026

Es muy importante que vayas a retirar tu dinero en la fecha señalada por el IMSS ya que los bancos cerrarán durante los días de Semana Santa, es decir, que el Jueves y Viernes Santo (2 y 3 de abril) no estarán abiertas las sucursales (pero los cajeros automáticos sí). Recuerda que solo habrá un día hábil (1 de abril) para realizar movimientos en ventanilla.

¿Quiénes reciben el pago de pensión IMSS abril 2026?

El depósito de abril aplica para pensionados de distintos regímenes, como:

-Cesantía en edad avanzada y vejez

-Invalidez

-Viudez

-Orfandad

-Retiro.

Estos pagos se depositan directamente en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario.

Calendario completo de pagos IMSS 2026

Después de Semana Santa, estos son los pagos restantes para pensionados del IMSS:

-4 de mayo

-1 de junio

-1 de julio

-3 de agosto

-1 de septiembre

-2 de octubre

-2 de noviembre

-1 de diciembre.