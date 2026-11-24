Una nueva alerta climatológica ha sido emitida por meteorólogos acerca de la intensificación del fenómeno El Niño y la amenaza que podría representar en los siguientes meses: “Es un Mega El Niño”.

Después de que se identificara un aumento en la temperatura en algunas partes del Océano Pacífico, los expertos predicen que los efectos del fenómeno podrían ser catastróficos en todo el mundo, no sólo en donde se ha registrado el aumento.

“Anomalía de temperatura superficial del mar de +10 °C cerca de Galápagos y frente a la costa de Perú. Esto es ahora un Mega El Niño”, advirtió el meteorólogo y analista estadounidense Ryan Maue compartiendo un mapa del punto crítico de El Niño sobre las zonas mencionadas.

¿Qué representa la potencia de un Mega El Niño?

Predicciones de la Organización Meteorológica Mundial señalan que el aumento en el poderío de El Niño podría disparar la temperatura y superar los rangos en más de seis veces a los de un fenómeno típico entre noviembre y enero.

Esto significa que, con más calor, habría más incendios forestales, ausencia de lluvias monzónicas cruciales en lugares clave del planeta y la alteración de las redes tróficas (alimentarias) acuáticas.

Una proyección del Climate Impact Lab proyecta casi un millón de muertes adicionales relacionadas con el calor entre junio de 2026 y abril de 2027 debido a la potencia de El Niño.

Algunos de los lugares con más muertes se espera que sean Nigeria, Sudán, Etiopía, Somalia, Mali, Chad y Mozambique en África; India, el sur de China, Indonesia y Tailandia, en Asia, y California en Estados Unidos.

Datos actualizados de su investigación sugieren que habrá por lo menos 920 mil fallecimientos. Cabe mencionar que cada mes el laboratorio ha estado cambiando la cifra de acuerdo a lo observado en el avance del fenómeno.

Las muertes relacionadas a El Niño, más allá del calor, estarían vinculadas a las afectaciones del suministro de alimentación, hambre aguda, aumento en los costos de alimentos básicos, y escasez de agua.

Las previsiones en cuanto a temperaturas generales en todo el planeta señalan que el 2027 podría convertirse en el año más cálido jamás registrado, con temperaturas considerablemente elevadas y peligrosas en primavera.