Varios israelíes entraron este jueves en la Franja de Gaza, pese a la prohibición del ejército, e izaron la bandera de su país en una excolonia, llamando a reocupar el territorio palestino.

En varias cuentas de la derecha israelí en redes sociales, se difundió una foto en la que aparece una veintena de hombres, mujeres y niños en torno a una bandera israelí plantada en un descampado, supuestamente tomada en Kfar Darom.

Ese antiguo kibutz del centro de la Franja de Gaza fue evacuado, junto con otras veinte colonias, en 2005, cuando Israel se retiró unilateralmente de la zona.

Desde entonces, un ala de la derecha israelí reclama que se restablezcan las colonias en Gaza, un llamado que ha cobrado fuerza desde el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en el territorio palestino.

Este jueves, el ejército indicó que quienes penetraron en la Franja de Gaza fueron "llevados a territorio israelí". Además, los militares impidieron a otras "decenas" de personas que se infiltraran por otro punto, aunque algunas sí lograron cruzar las barreras.

"Cualquier entrada en una zona de combate está prohibida", recalcó el ejército.

Durante una concentración en Sederot, una ciudad fronteriza con Gaza, Daniella Weiss, una figura destacada del movimiento de los colonos, declaró ante un centenar de simpatizantes que "con la ayuda de Dios, este izado de bandera marcará el inicio de una nueva era, una eran en la que volveremos a Gaza".

