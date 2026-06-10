Una nueva Lady ha nacido en la Ciudad de México… Se trata de Lady Güera, que se hizo viral en redes sociales por discriminar a una mujer con agresiones racistas por su color de piel y cabello. ¿Qué pasó?

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, una mujer se dirige a otra llamándola “negra asquerosa” y “morena asquerosa”, además de criticarla por tener el cabello pintado de rubio.

El clip muestra a la agresora con un evidente estado de ebriedad, y bebida en mano, insultando a una transeúnte en la Condesa de CDMX.

“Negra asquerosa, morena, morena asquerosa fea, pinche morena asquerosa”, dice Lady Güera. “Señora tú, que tienes 40, 50 años, toda fea, gorda. Con el cabello güero que no te queda, estás toda morena, asquerosa”, agregó.

Ante los insultos, la víctima y sus acompañantes le responden: “¿Eres americana? ¡Nos vemos en TikTok, mi amor! (...) Ella odia a los morenos”.

Luego de que las imágenes se hicieran virales, los usuarios identificaron a Lady Güera como la dueña de la cafetería Granito Café, ubicada justo donde ocurrieron los hechos.

"NEGRA ASQUEROSA… PINCHE MORENA ASQUEROSA"

Así andaba esta mujer en @AlcCuauhtemocMx: borracha, insultando, discriminando…

Se dice dueña de la cafetería Granito Café en @RomaCondesa

En su borrachera dijo q llevará su negocio a EEUU.



Les cuento #c4EnAlerta pic.twitter.com/i2BLxs4An9 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 8, 2026

Los usuarios de internet defendieron a la persona agredida convocando a otros usuarios a dejar reseñas negativas al establecimiento desde Google y pronunciarse en su contra a través del perfil de la cafetería en Instagram.

Inicialmente, el perfil en redes sociales fue puesto en privado, pero ahora ya no aparece; de hecho Instagram señala que puede que la página “no funcione o que se haya eliminado”.

Comentarios como los siguientes acompañan al video en redes: “Nunca entendí si le hablaba al espejo”, “Se estaba describiendo”, “Es que ella se pinta la raíz oscura, pero realmente es rubia natural”, “Pasen a saludar a la primera escandinava con raíz negra en la rubia melena”, “Chale, dice morena y toda su raíz negra con su oxigenación chafísima. Qué vulgar mujer. Cada vez más esa zona está llena de gente ignorante y grosera”.

Cabe resaltar que la mujer en cuestión fue captada luciendo el cabello rubio con raíz oscura y otras características que le criticó a la víctima, y los usuarios de X y TikTok no tardaron en destacarlo.

Hasta el momento la dueña de Granito Café se ha pronunciado por el incidente y sus otras plataformas como TikTok y Facebook también fueron ocultadas.