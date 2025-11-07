¿Listo para cantarle a la pasión y recordar viejos amores con Juan Gabriel? Por si no lo recordabas este sábado 8 de noviembre tienes una cita con el Divo de Juárez en pleno corazón de la Ciudad de México, así que prepara tu mejor outfit.

El primer concierto que dio Juan Gabriel en Bellas Artes, en 1990, será transmitido gratis y en pantalla gigante en el Zócalo, por lo que tienes que planear tu asistencia.

Toma en cuenta que, para estos eventos multitudinarios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) suele emplear operativos de revisión, cortes a la circulación o filtros para controlar el ingreso de las personas a la plaza de la Constitución.

Aquí te decimos lo que debes de saber para disfrutar las legendarias canciones del Divo:

Llega con anticipación

Ubica las calles designadas para ingresar

Establece puntos de reunión con tus amigos o familia en caso de extraviarse

con tus amigos o familia en caso de extraviarse Asiste con ropa cómoda y calzado adecuado

y calzado adecuado Si vas en auto verifica cuáles son las calles que estarán cerradas y busca un estacionamiento

No nos dejes nunca, Juanga. 🥹 El documental 'Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero' ya está disponible. ✨ pic.twitter.com/qwXD5uJoA6 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 2, 2025

¿Qué calles cercanas al Zócalo estarán cerradas por concierto de Juan Gabriel?

Aunque en las calles alrededor de la plancha principal el paso suele ser peatonal, de acuerdo con eventos masivos anteriores, podría haber algunos cortes en:

20 de noviembre

5 de mayo

Francisco I. Madero

16 de septiembre

Calle de la Palma

Isabel La Católica

ENTÉRATE : Ben Affleck desata rumores de romance con una guapa morena: ¿y Jennifer Lopez?

¿Cuáles son los objetos prohibidos durante un concierto masivo en CDMX?

Recuerda que la proyección del concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes del año pasado en la Cineteca Nacional, sorprendió con la alta asistencia, por lo que se espera que en esta ocasión pase algo similar.

Para mantener la seguridad de los asistentes, en los puntos de revisión al Zócalo la SSC suele evitar el ingreso de los siguientes objetos:

Sombrillas

Pirotecnia

Objetos punzocortantes o de vidrio

Aerosoles

Bultos voluminosos

Cinturones con hebillas ostentosas

Porque debo, quiero y puedo ir… no te fallaré, mi Juanga. 💖 Nos vemos este 8 de noviembre a las 8 de la noche en el Zócalo de la Ciudad de México para la proyección del primer co pic.twitter.com/X8xhxgDoEa — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 4, 2025

¿Cómo puedo asistir al concierto de Juan Gabriel en el Zócalo?

Recuerda que el concierto inicia a las 8:00 de la noche, por lo que para llegar con tiempo puedes tomar estas alternativas viales para acercarte al primer cuadro del Centro Histórico y de ahí caminar al Zócalo:

Eje Lázaro Cárdenas Eje 1 Norte Eje 1 Oriente José María Izazaga Fernando Teresa de Mier

REVISA: Anastasia Karanikolaou se luce en bikini ‘animal print’ junto a Kylie Jenner y deslumbran

Estas son las estaciones del Metro que estarán abiertas este sábado:

Allende

Bellas Artes

Pino Suárez

Ahora sí estás listo para cantar "Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos...Me he enamorado", sí la canción más popular de Juan Gabriel: "Así fue".