Las alarmas por un nuevo brote de covid se han encendido una vez más. Según se reporta, los casos han aumentado en tal medida que se están cancelando clases y cerrando varias escuelas. ¿En dónde? ¿Qué tan rápido han aumentado los casos? A continuación te contamos todo lo que se sabe al respecto.

De acuerdo con los informes, varias escuelas suspendieron actividades y cerraron escuelas tan sólo unos días después de haber iniciado el ciclo escolar 2026-2027 de nueva cuenta por covid-19 y su “rápida propagación”.

El distrito escolar de San Perlita, en el sur de Texas reportó que todas las actividades académicas se iban a suspender esta semana “como medida de precaución” después de que se registrara un brote de covid que afectó a estudiantes y personal académico.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el aumento de casos de esta infección no sólo se ha registrado en Texas, sino que el los últimos días ha habido un aumento considerable en varias partes del país.

Un reporte, hecho hasta el 19 de agosto por parte de los CDC, señala que ha habido casos activos en más de 40 de los 50 estados del país.

Hasta el momento se sabe que las autoridades han estado monitoreando las aguas residuales de varias regiones, que es considerado un indicador temprano de la propagación comunitaria. Los contagios se están confirmando a través de pruebas o diagnósticos médicos oficiales.

Según el Departamento de Salud Pública del Condado de Harris, en Houston, señaló que la actividad de covid en aguas residuales es considerada “alta”.

El experto en enfermedades infecciosas de Houston, Peter Hotez señaló en X sobre la incidencia de covid en Texas: “Las cifras de aguas residuales por covid están empezando a aumentar aquí en Texas”.

¿Hay que preocuparse por el aumento de casos? En una entrevista con Newsweek, el profesor de microbiología molecular e inmunología en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins afirmó que los casos están aumentando “a un ritmo constante”, pero no se están disparando.

Asimismo, dijo que la infección está en una fase “estacional” menos grave y viral que en los primeros años de la pandemia, aunque sigue originando una enfermedad que interviene con la vida diaria.

“Los casos están aumentando a un ritmo relativamente constante, no se están disparando de forma drástica. Esto es lo que esperábamos del covid-19 ahora que estamos en la fase estacional y hemos superado la fase pandémica de la enfermedad”, apuntó el experto.