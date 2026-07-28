Julio terminará con uno de los eventos astronómicos más esperados por la ciencia y los fanáticos del cielo oscuro: la Luna llena de julio, también conocida como Luna de Ciervo. ¿Qué tiene de especial este fenómeno? A continuación te contamos lo que debes saber para que no te la pierdas.

La Luna del Ciervo es la Luna llena correspondiente al mes de julio. The Almanac señala que tiene varios nombres, todos con un significado especial: Luna del Trueno y Luna de Salmón.

¿Por qué se llama Luna del Ciervo? ¿Qué significa su nombre?

The Almanac señala que los nombres de esta Luna llena provienen de diferentes lugares, influencias nativas americanas y europeas. Los nombres que recibe este fenómeno se aplican para todo el mes lunar.

Se llama Luna del Ciervo porque las astas de los ciervos machos están en pleno crecimiento durante esta temporada.

Luna del Salmón: porque indicaba en la antigüedad el momento en que los peces estaban listos para ser pescados.

porque indicaba en la antigüedad el momento en que los peces estaban listos para ser pescados. Luna del Trueno: hacía referencia al clima tormentoso de la temporada de verano.

¿Cuándo será la Luna del Ciervo 2026?

La Luna del Ciervo o Luna llena de julio alcanzará su fase máxima de iluminación el próximo miércoles 29 de julio.

¿A qué hora y cómo ver la Luna del Ciervo en México?

La Luna del Ciervo se podrá ver desde México exactamente a las 8:36 horas , tiempo central. Pero en las noches del 28, 29 y 30 de julio podrá apreciarse sobre el horizonte grande y brillante, en un tono amarillento.

Para el 29 de julio, el mejor momento para ver la Luna llena será a partir de que salga, a las 19:34 horas.

El fenómeno se ubicará sobre la constelación de Capricornio, en un arco bajo en el cielo, señala Star Walk.

¿Qué es una Luna llena?

Una Luna llena es el instante exacto en el que la Luna y el Sol están en lados opuestos de la Tierra, lo que permite ver la cara visible de nuestro satélite natural ilumina en su totalidad por la luz solar, explican los expertos de la NASA.