TE RECOMENDAMOS

Georgina Rodríguez presume escote de infarto y conquista Instagram con atrevido look deportivo

Georgina Rodríguez presume escote de infarto y conquista Instagram con atrevido look deportivo

Terremoto de magnitud 7.1 sacude Japón: reportan un muerto, decenas de heridos y personas atrapadas

Terremoto de magnitud 7.1 sacude Japón: reportan un muerto, decenas de heridos y personas atrapadas

Estados Unidos endurece proceso de asilo: Eliminará entrevistas y enviará estos casos directamente a jueces

Estados Unidos endurece proceso de asilo: Eliminará entrevistas y enviará estos casos directamente a jueces

¿Hay descuentos para tramitar la visa láser con INAPAM? Costo y cómo solicitarla para viajar

¿Hay descuentos para tramitar la visa láser con INAPAM? Costo y cómo solicitarla para viajar

Hay trabajo para mexicanos en Alemania: Buscan enfermeros para adultos mayores y pagan $42,300

Hay trabajo para mexicanos en Alemania: Buscan enfermeros para adultos mayores y pagan $42,300

Halle Berry sorprende a sus seguidores al lucir traje de baño de impacto a los 59 años

Halle Berry sorprende a sus seguidores al lucir traje de baño de impacto a los 59 años

¿Quién es Mariana Ochoa? Edad, hijos, pareja y la exintegrante de OV7 que llegó a La Casa de los Famosos México

¿Quién es Mariana Ochoa? Edad, hijos, pareja y la exintegrante de OV7 que llegó a La Casa de los Famosos México

¡Sorpresa! Chicharito Hernández vuelve al futbol con un inesperado fichaje en Estados Unidos

¡Sorpresa! Chicharito Hernández vuelve al futbol con un inesperado fichaje en Estados Unidos

"Acabaré con tu carrera": salen a la luz los mensajes de la menor hallada muerta en el auto del cantante D4vd

"Acabaré con tu carrera": salen a la luz los mensajes de la menor hallada muerta en el auto del cantante D4vd

Infantino estalla tras el Mundial 2026: acusa de difundir "odio y falsos rumores" contra la FIFA

Infantino estalla tras el Mundial 2026: acusa de difundir "odio y falsos rumores" contra la FIFA

Julio terminará con uno de los más esperados por la ciencia y los fanáticos del cielo oscuro: la Luna llena de julio, también conocida como Luna de Ciervo. ¿Qué tiene de especial este fenómeno? A continuación te contamos lo que debes saber para que no te la pierdas.

La Luna del Ciervo es la Luna llena correspondiente al mes de julio. The Almanac señala que tiene varios nombres, todos con un significado especial: Luna del Trueno y Luna de Salmón.

¿Por qué se llama Luna del Ciervo? ¿Qué significa su nombre?

The Almanac señala que los nombres de esta Luna llena provienen de diferentes lugares, influencias nativas americanas y europeas. Los nombres que recibe este fenómeno se aplican para todo el mes lunar.

Se llama Luna del Ciervo porque las astas de los ciervos machos están en pleno crecimiento durante esta temporada.

  • Luna del Salmón: porque indicaba en la antigüedad el momento en que los peces estaban listos para ser pescados.
  • Luna del Trueno: hacía referencia al clima tormentoso de la temporada de verano.

¿Cuándo será la Luna del Ciervo 2026?

La Luna del Ciervo o Luna llena de julio alcanzará su fase máxima de iluminación el próximo miércoles 29 de julio.

¿A qué hora y cómo ver la Luna del Ciervo en México?

La Luna del Ciervo se podrá ver desde México exactamente a las 8:36 horas, tiempo central. Pero en las noches del 28, 29 y 30 de julio podrá apreciarse sobre el horizonte grande y brillante, en un tono amarillento.

Para el 29 de julio, el mejor momento para ver la Luna llena será a partir de que salga, a las 19:34 horas.

El fenómeno se ubicará sobre la constelación de Capricornio, en un arco bajo en el cielo, señala Star Walk.

¿Qué es una Luna llena?

Una Luna llena es el instante exacto en el que la Luna y el Sol están en lados opuestos de la Tierra, lo que permite ver la cara visible de nuestro satélite natural ilumina en su totalidad por la luz solar, explican los expertos de la .

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]