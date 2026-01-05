TE RECOMENDAMOS

Delcy Rodríguez será investida el lunes ante el Parlamento como presidenta interina de Venezuela, tras la captura de en una operación militar de Estados Unidos.

"El día de hoy, en el llamado Salón Tríptico de la Asamblea Nacional, se va a proceder (...) a someter a juramento de ley a la presidenta encargada de la República, abogada Delcy Eloína Rodríguez Gómez", dijo el jefe del Legislativo, su hermano Jorge Rodríguez.

Rodríguez asumirá la presidencia de forma interina horas después de que el se declarara inocente en una corte federal de Nueva York, Estados Unidos.

Maduro se declaró este lunes no culpable en su primera comparecencia ante la justicia en Nueva York, dos días después de su captura en Caracas en una poderosa operación militar de Estados Unidos.

Ante el juez, Maduro, de 63 años, afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela. Está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69 años y que también se declaró no culpable.

"No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", dijo Maduro en español, según medios. Aseguró haber sido "secuestrado" en su casa en Caracas.

