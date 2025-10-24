Georgina Rodríguez volvió a encender las redes sociales con una publicación que dejó sin aliento a sus seguidores. La modelo e influencer compartió una imagen en Instagram donde luce un conjunto deportivo de la marca Alo Yoga, destacando sus curvas con una silueta impecable.

El outfit, compuesto por un top ajustado y bikini de tiro alto en color negro, resalta su figura atlética y su estilo sofisticado, ideal para la temporada otoñal.

La imagen, tomada en un entorno minimalista y elegante, muestra a Georgina posando con seguridad y glamour. Su cabello suelto y maquillaje de apariencia natural complementan el look, demostrando que este estilo deportivo puede ser igual de chic que cualquier otro.

Como es habitual, la publicación recibió miles de “me gusta” y comentarios que celebran su belleza.

Además de ser embajadora de marcas de lujo, Georgina Rodríguez ha demostrado que también domina el mundo del athleisure. Su colaboración con Alo Yoga refuerza su presencia en el universo fitness y lifestyle, donde inspira a millones.

Lo que sigue llamando la atención es su espectacular diamante de 3 millones de dólares, resultado de la propuesta de matrimonio que Cristiano Ronaldo le hizo este año.

La pareja, que lleva casi una década junta, anunció su compromiso el 11 de agosto a través de una emotiva publicación en Instagram, donde Georgina escribió: "Sí, lo acepto. En esta y en todas mis vidas".

Comprometida con uno de los deportistas más ricos y reconocidos del mundo, no sorprende que Georgina Rodríguez haya decidido mostrar con orgullo la lujosa pieza que simboliza su próximo paso junto a Ronaldo, de 40 años.

Los rumores sobre el compromiso comenzaron a circular cuando la modelo compartió imágenes de una cena decorada con detalles románticos, como cojines bordados con las iniciales “CG” y arreglos florales blancos. También compartió fotografías de cómo sus hijos disfrutaron la tarde.

Georgina es madre biológica de Alana y Bella. Ella y CR7 perdieron trágicamente al hermano de Bella, Ángel, cuando murió durante el parto en abril de 2022. Los otros hijos del futbolista son Cristiano Jr. y los mellizos Mateo y Eva. Sin embargo, Georgina Rodríguez acoge a todos como sus hijos.

La pareja se conoció cuando el deportista jugaba en el Real Madrid y visitó una tienda Gucci en la que trabajaba la ahora empresaria y comenzaron a salir en 2017.