Un ataque en una de las playas más famosas del mundo dejó 16 muertos, entre ellos un menor de edad, informaron autoridades australianas el lunes, después de que dos hombres armados abrieran fuego contra una celebración judía en Sydney. El primer ministro Anthony Albanese lo calificó como un acto de terrorismo antisemita.

Cientos de personas se habían reunido en la playa Bondi Beach de Sydney para un evento que celebraba el primer día de la festividad judía de Janucá cuando los hombres armados abrieron fuego. Al menos otras 38 personas resultaron heridas en el ataque.

El ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, informó que el número de muertos había aumentado de 12 a 16 durante la noche , incluyendo un niño de 12 años. Otros tres niños están siendo tratados en el hospital, dijo.

“Esto es absolutamente horrendo para la comunidad en general, pero particularmente para la comunidad judía. ... Lo que vimos anoche fue lo peor de la humanidad, pero al mismo tiempo, lo mejor de la humanidad”, declaró Park.

La masacre en una de las playas más populares de Australia siguió a una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que esos episodios y el tiroteo del domingo estuvieran conectados. Es el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.

Un hombre armado fue abatido por la policía y el segundo, que fue arrestado, se encontraba en estado crítico, informaron. La policía declaró que uno de los hombres armados era conocido por los servicios de seguridad, pero que no había habido una amenaza específica.

Al menos 29 personas fueron confirmadas como heridas, incluyendo dos policías, señaló Mal Lanyon, comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sydney.

La policía apuntó que su operación estaba "en curso" y que "varios objetos sospechosos" estaban siendo examinados por agentes especialistas, incluyendo varios dispositivos explosivos improvisados encontrados en el auto de uno de los sospechosos.

El tiroteo fue contra una celebración judía

“Este ataque fue tramado para atacar a la comunidad judía de Sydney”, declaró el primer ministro del estado, Chris Minns.

La violencia estalló al final de un caluroso día de verano cuando miles de personas habían acudido a la playa de Bondi, incluyendo cientos que se habían reunido para un evento llamado Janucá junto al Mar, que celebraba el inicio del festival judío de Janucá.

Jabad, un movimiento judío ortodoxo conocido por su alcance a judíos no religiosos, identificó a uno de los fallecidos como el rabino Eli Schlanger, rabino asistente de Jabad de Bondi y un organizador clave del evento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó la muerte de un ciudadano israelí, pero no dio más detalles.

La policía sostuvo que los servicios de emergencia recibieron un aviso para acudir a Campbell Parade alrededor de las 6:45 de la tarde por reportes de disparos. Imágenes de video filmadas por espectadores mostraron a personas en trajes de baño corriendo desde el agua mientras sonaban los disparos. Imágenes separadas mostraron a dos hombres con camisetas negras disparando con rifles desde una pasarela que conduce a la playa, mientras sonaban sirenas y la gente gritaba en el fondo.

Un clip dramático aparentemente filmado por un miembro del público y emitido en canales de televisión australianos mostró a alguien que parecía abordar y desarmar a uno de los hombres armados, antes de apuntarle con el arma que le había quitado, luego colocando el arma en el suelo.

Minns llamó al hombre un “verdadero héroe”. El hombre fue identificado por sus familiares como Ahmed al Ahmed, dueño de una frutería, según medios australianos.

Testigos huyeron y se escondieron mientras sonaban los disparos

Arsen Ostrovsky, un abogado que asistía a la ceremonia de Janucá con su esposa e hijas, fue rozado en la cabeza por una bala. Relató que se mudó de Israel a Australia hace dos semanas para trabajar en un grupo de defensa judío.

“Lo que vi hoy fue pura maldad, simplemente un baño de sangre absoluto. Cuerpos esparcidos por todas partes”, dijo a The Associated Press en un correo electrónico desde el hospital. “Fue como revivir el 7 de octubre de nuevo".

"Nunca pensé que sería posible aquí en Australia".

Lachlan Moran, de 32 años, de Melbourne, estaba esperando a su familia cerca cuando oyó disparos, dijo a The Associated Press. Dejó caer la cerveza que llevaba para su hermano y corrió.

“Corrí tan rápido como pude", relató Moran. Sostuvo que oyó disparos intermitentes durante unos cinco minutos. “Todos simplemente dejaron caer todas sus pertenencias y todo y corrían y la gente lloraba y fue simplemente horrible".

Líder australiano expresa conmoción y dolor; líderes mundiales condenan el ataque

El primer ministro Anthony Albanese se expresó “devastado” por la masacre.

“Este es un ataque dirigido a los australianos judíos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de fe. Un acto de maldad, antisemitismo, terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación”, dijo Albanese a los periodistas en Canberra.

Prometió que la violencia será enfrentada con “un momento de unidad nacional donde los australianos de todos los ámbitos abrazarán a sus compatriotas australianos de fe judía”.

El rey Carlos III declaró que él y la reina Camila estaban “horrorizados y entristecidos por el más terrible ataque terrorista antisemita”.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo en X que estaba horrorizado, y que su “corazón está con la comunidad judía en todo el mundo”.

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio dijo en una publicación en X que “Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido a una celebración judía. El antisemitismo no tiene lugar en este mundo”.

Policías en ciudades de todo el mundo, incluyendo Londres, avisaron que aumentarían la seguridad en sitios judíos.

Los ataques antisemitas han sacudido a Australia

Australia, un país de 28 millones de habitantes, alberga a unos 117.000 judíos, según cifras oficiales. Los incidentes antisemitas, incluidos asaltos, vandalismo, amenazas e intimidación, se triplicaron en el país durante el año posterior al ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, informó en julio Jillian Segal, la enviada especial del gobierno para combatir el antisemitismo.

Durante el año pasado, el país fue sacudido por una serie de ataques antisemitas en Sydney y Melbourne. Sinagogas y autos fueron incendiados, negocios y hogares fueron grafiteados y judíos fueron atacados en esas ciudades, donde vive el 85% de la población judía de la nación.

Albanese en agosto culpó a Irán por dos de los ataques y cortó los lazos diplomáticos con Teherán.

El pastor Matt Graham estaba llevando a cabo un servicio en la Iglesia Anglicana de Bondi cuando personas en pánico comenzaron a entrar en busca de refugio. Declaró que el antisemitismo ha estado gestándose en los suburbios del este de Sydney, incluyendo Bondi, donde se centra la comunidad judía.

"Estoy rodeado constantemente de grafitis antisemitas. Creo que para nuestra comunidad en el este (de Sydney), y como cristiano, solo quiero declarar que estoy con el pueblo de Israel”, dijo Graham a la Australian Broadcasting Corp.

Israel instó al gobierno de Australia a abordar los crímenes dirigidos a los judíos. El primer ministro Benjamin Netanyahu expresó que advirtió a los líderes de Australia hace meses en una carta sobre los peligros de no tomar medidas contra el antisemitismo. Afirmó que la decisión de Australia —en línea con decenas de otros países— de reconocer un estado palestino “echa leña al fuego antisemita”.

“Su gobierno no hizo nada para detener la propagación del antisemitismo en Australia ... y el resultado son los horribles ataques a judíos que vimos hoy”, indicó Netanyahu.

Las muertes por tiroteos en Australia son raras

Las muertes por tiroteos masivos en Australia son extremadamente raras. Una masacre en 1996 en la ciudad de Port Arthur, Tasmania, donde un único hombre armado mató a 35 personas, llevó al gobierno a endurecer drásticamente las leyes de armas y dificultó mucho más que los australianos adquirieran armas de fuego.

Tiroteos masivos significativos en este siglo incluyeron dos asesinatos-suicidios con un saldo de cinco personas en 2014, y siete en 2018, en los que los hombres armados mataron a sus propias familias y a sí mismos.

En 2022, seis personas fueron asesinadas en un tiroteo entre la policía y extremistas cristianos en una propiedad rural en el estado de Queensland.