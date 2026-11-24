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Un sistema no confidencial de la CIA fue vulnerado en un ciberataque, según una persona familiarizada con el incidente que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.
La vulneración no involucró información clasificada y el problema ya fue resuelto, indicó la persona.
La vulneración afectó un sistema que gestiona inteligencia de fuentes abiertas, una disciplina que implica la recopilación y el análisis de datos disponibles públicamente de fuentes que incluyen internet y bases de datos comerciales.
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No estaba claro quién fue responsable de la vulneración, que fue reportada por primera vez por The New York Times el viernes.
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